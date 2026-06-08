فعالیت عادی شعب بانکی ادامه دارد

به گزارش ایلنا، محسن سیفی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با اشاره به تحولات امنیتی شب گذشته و تبادل حملات میان ایران و رژیم صهیونیستی، اعلام کرد: با وجود تنش‌های ایجاد شده، شبکه بانکی کشور با آمادگی کامل در حال فعالیت است و هیچگونه تغییری در روند کاری بانک‌ها و شعب بانکی در سراسر کشور ایجاد نشده است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها افزود: تمامی سامانه‌های بانکی، دستگاه‌های خودپرداز، شعب و سامانه‌های پرداخت الکترونیک به روال عادی مشغول خدمت‌رسانی به هموطنان عزیز هستند. با این حال در صورت تغییر در ساعت کار بانک‌ها در روز‌های آینده، شورای هماهنگی بانک‌ها اطلاع رسانی لازم را انجام خواهد داد.

شب گذشته ایران در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، مناطقی در اسرائیل را هدف قرار داد و در ادامه نیز حملاتی از سوی این رژیم به ایران صورت گرفت. با این حال فعالیت‌ها عادی است و تغییری در فعالیت دستگاه‌های دولتی نیز ایجاد نشده است.

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