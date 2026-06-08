خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تغییر مقصد پروازهای بازگشت حجاج؛ مشهد جایگزین فرودگاه امام شد

تغییر مقصد پروازهای بازگشت حجاج؛ مشهد جایگزین فرودگاه امام شد
کد خبر : 1795837
لینک کوتاه کپی شد.

درپی اعمال محدودیت‌های پروازی در غرب کشور و با توجه به شرایط کنونی، هواپیمایی ایران‌ایر اعلام کرد: ۳ پرواز بازگشت حجاج از جده به کشور در روز دوشنبه به فرودگاه هاشمی‌نژاد مشهد هدایت خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در پی اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر اعمال محدودیت‌های پروازی در غرب کشور و با توجه به شرایط کنونی، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که با هدف تداوم خدمت‌رسانی به حجاج بیت‌الله الحرام و در هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان حج و زیارت، سه پرواز بازگشت حجاج از جده به کشور در روز دوشنبه (۱۸ خرداد) به فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد هدایت خواهد شد.

بر این اساس، پروازهای شماره ۱۶۷۹، ۱۶۹۱ و ۱۶۹۵ که طبق برنامه قرار بود بامداد دوشنبه از جده به مقصد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) انجام شوند، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته از فرودگاه جده به مقصد مشهد مقدس انجام خواهند شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی