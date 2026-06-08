حبیب طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به آغاز ثبت نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان از امروز -دوشنبه ١٨ خرداد ماه- اظهار داشت: ثبت نام‌های طرح آشیان امروز و فردا -١٨ و ١٩ خردادماه - از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی Saman.mrud.ir در بیش از ۵٠ شهر کشور انجام می‌شود .

وی با بیان اینکه این طرح آغاز حرکتی است که اجرای آن در سال‌های گذشته مغفول مانده است، ادامه داد: ثبت نام طرح آشیان از امروز با اولویت سه استان پرتقاضا آغاز می‌شود و جامعه هدف آن زوج‌های جوان بین دهک‌های یک تا ۶ است که حداکثر ۵ سال از تاریخ ازدواج رسمی آنها گذشته باشد و فرم «ج» مسکن زوجین هم باید سبز بوده باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که طرح مسکن استیجاری (طرح آشیان) در کدام مناطق تهران به اجرا می‌رسد و خانه‌ها در کدام مناطق تهران واقع شده‌اند، گفت: در تهران دو پروژه اصلی تعریف شده که یکی از این پروژه‌ها در خیابان قزوین در منطقه ١١ و دومین پروژه هم در منطقه ١۵ و در دولت آباد واقع شده است که هر دو پروژه عمدتا دارای ساختمان‌های نوساز هستند.

طاهرخانی با اشاره به سقف تقاضا در تهران برای طرح آشیان افزود: برنامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی به استان‌ها برای اجرای مرحله اول طرح آشیان، ١٠ هزار واحد مسکونی است که تقریبا ١۵٠٠ واحد مسکونی از این طرح، سهم تهران است.

وی درباره تعیین اجاره‌بهای این واحدها تاکید کرد: این گونه نیست که اجاره این واحدها برای متقاضیان رایگان باشد و طبق مصوبه؛ زوج‌های دهک‌های ١ و ٢ باید ٣۵ درصد نرخ روز اجاره را بپردازند، دهک‌های ٣ و ۴ همچنین ۴۵ درصد نرخ روز و دهک‌های ۵ و ۶ هم ۵۵ درصد نرخ روز اجاره را می‌پردازند که این اجاره شامل رهن و اجاره است. نرخ اجاره از متوسط قیمت‌های سامانه خودنویس استخراج می‌شود و یا اینکه تعیین نرخ به کارشناس رسمی ارجاع داده خواهد شد.

گفت‌و‌گو: مهدیانی

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