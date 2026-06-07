احیای تجهیز کلیدی دریایی در میدان مشترک فروزان

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محمد ضمیری، رئیس عملیات تولید منطقه خارگ گفت: برای پشتیبانی از فعالیت‌های دریایی و افزایش آمادگی عملیاتی میدان مشترک نفتی فروزان، عملیات بازیابی، تعمیر و راه‌اندازی دوباره بویه مهار کشتی‌ها (Mooring Buoy) توسط تیم غواصی شرکت نفت فلات قاره ایران با موفقیت انجام شد.

وی افزود: برنامه‌ریزی و انجام تعمیرات و راه‌اندازی دوباره دو بویه شناور مهار کشتی‌ها در میدان نفتی ابوذر نیز در حال اقدام است و به‌زودی ازسوی نیروهای توانمند منطقه عملیاتی خارک اجرایی خواهد شد.

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