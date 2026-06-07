احیای تجهیز کلیدی دریایی در میدان مشترک فروزان
برای پشتیبانی از فعالیتهای دریایی و افزایش آمادگی عملیاتی میدان مشترک نفتی فروزان، عملیات بازیابی، تعمیر و راهاندازی دوباره بویه مهار کشتیها (Mooring Buoy) توسط تیم غواصی شرکت نفت فلات قاره ایران با موفقیت انجام شد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محمد ضمیری، رئیس عملیات تولید منطقه خارگ گفت: برای پشتیبانی از فعالیتهای دریایی و افزایش آمادگی عملیاتی میدان مشترک نفتی فروزان، عملیات بازیابی، تعمیر و راهاندازی دوباره بویه مهار کشتیها (Mooring Buoy) توسط تیم غواصی شرکت نفت فلات قاره ایران با موفقیت انجام شد.
وی افزود: برنامهریزی و انجام تعمیرات و راهاندازی دوباره دو بویه شناور مهار کشتیها در میدان نفتی ابوذر نیز در حال اقدام است و بهزودی ازسوی نیروهای توانمند منطقه عملیاتی خارک اجرایی خواهد شد.