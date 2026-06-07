رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:
تقویت زیر ساختهای کیفیت، سلامت زنجیره تأمین غذا را تضمین میکند
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پیامی همزمان با روز جهانی ایمنی غذا بر استقرار نظامهای مدیریت ریسک و تقویت زیرساختهای کیفیت برای تضمین ایمنی مواد غذایی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فرزانه انصاری امروز در پیامی به مناسبت 7 ژوئن 2026 «روز جهانی ایمنی غذا» با اشاره به شعار امسال این روز با عنوان «از بار بیماری تا راهحلها؛ غذای ایمن در همهجا» اظهار داشت: این شعار بیانگر ضرورت حرکت از رویکردهای واکنشی به سمت راهکارهای پایدار و پیشگیرانه در مدیریت مخاطرات غذایی است.
وی با بیان اینکه ایمنی مواد غذایی تنها یک الزام بهداشتی نیست، افزود: ایمنی غذا امروز به یکی از ارکان مهم حکمرانی کیفیت، توسعه پایدار و اعتماد عمومی تبدیل شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه این پیام آورده است: پیچیدهتر شدن زنجیرههای تأمین، گسترش تجارت بینالمللی و ظهور مخاطرات نوپدید، ضرورت استقرار نظامهای کارآمد استانداردسازی، ارزیابی انطباق و مدیریت ریسک را بیش از پیش آشکار ساخته است.
فرزانه انصاری، استانداردها را زبان مشترک کیفیت و ایمنی دانست و تصریح کرد: استانداردها با تکیه بر دانش و شواهد علمی، نقش مؤثری در پیشگیری از مخاطرات غذایی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تسهیل تجارت ایفا میکنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین به برنامههای این سازمان برای تقویت زیرساختهای کیفیت اشاره کرد و گفت: این سازمان به عنوان متولی نظام استاندارد کشور، با رویکردی تحولمحور درصدد ایجاد نظامی یکپارچه و شفاف در حوزه تنظیمگری فنی و همسو با الزامات بینالمللی است تا زمینه انطباق هرچه بیشتر محصولات غذایی با الزامات ایمنی فراهم شود.
وی توسعه رویههای ارزیابی انطباق، استقرار قابلیت ردیابی در زنجیره تأمین، برچسبگذاری شفاف، بهرهگیری از فناوریهای نوین و ارتقای دانش فنی فعالان زنجیره غذا را از مهمترین راهکارهای تحقق غذای ایمن برای همه عنوان کرد و افزود: تحقق این هدف مستلزم مشارکت و همافزایی همه ذینفعان از جمله دولت، تولیدکنندگان، مراکز علمی و نهادهای نظارتی است.
انصاری در پایان با گرامیداشت روز جهانی ایمنی غذا، از تلاشهای متخصصان، فعالان حوزه ارزیابی انطباق و دستاندرکاران زنجیره تأمین غذا قدردانی و ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاریها، شاهد ارتقای مستمر ایمنی مواد غذایی، حفاظت از سلامت مصرفکنندگان و افزایش اعتماد عمومی باشیم.