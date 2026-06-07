واکاوی چالشهای صنعت خودرو در دومین میزگرد سایپا رسانه/ چرا برخی از چالشهای صنعت خودرو تکرار میشوند؟
شرکت سایپا در قالب پویش «#سایپا_رسانه» و با هدف گسترش تعامل میان صنعت خودرو و اصحاب رسانه، طی ماههای اخیر زمینه آشنایی نزدیک خبرنگاران با ظرفیتها، دستاوردها، چالشها و واقعیتهای زنجیره تولید در شرکتهای زیرمجموعه گروه سایپا را فراهم کرده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، در ادامه این رویکرد و پس از برگزاری نخستین میزگرد تخصصی با محوریت بررسی موانع پیشرفت صنعت خودرو و با حضور کارشناسان و صاحبنظران این حوزه، دومین میزگرد پویش «#سایپا_رسانه» با عنوان «واکاوی علل تکرار اشتباهات ادواری در صنعت خودرو» و با حضور جمعی از فعالان رسانهای برگزار شد.
مرجان شهریاری از خبرنگاران صنعت خودرو در تشریح مهمترین عامل تداوم مشکلات صنعت خودرو، ناکارآمدی در ساختار را مورد توجه قرار داد و گفت: مدیران خودروسازی معمولاً با افق زمانی کوتاهمدت فعالیت میکنند و همین مساله موجب میشود توسعه محصول، برنامهریزی بلندمدت و تصمیمگیریهای راهبردی در اولویت قرار نگیرد.
وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق خودروساز، توسعه صنعت خودرو را وابسته به ارتباطات بینالمللی دانست و تأکید کرد که هیچ خودروسازی بدون تعاملات جهانی رشد نکرده است. تحریمها تنها بخشی از مشکلات صنعت خودرو هستند و حتی در دورههایی که فضای همکاریهای بینالمللی فراهم بوده نیز از فرصتهای موجود بهخوبی استفاده نشده است.
این فعال رسانهای افزود: نباید انتظار داشت با تغییر یک مدیر و یا حتی واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی، تمامی مشکلات صنعت خودرو بهصورت ناگهانی برطرف شود؛ زیرا بخش عمده مسائل، ریشه در مشکلات گذشته دارد.
نیروی انسانی متخصص، زمینهساز تحول در صنعت خودرو است
احمد بروغنی، از خبرنگاران فعال صنعت خودرو نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت نگاه منصفانه به صنعت خودرو، گفت: با وجود همه کاستیها، این صنعت توانسته در سالهای سخت تحریم ظرفیت تولید خود را حفظ کند و این اتفاق بزرگی است.
وی منابع انسانی صنعت خودرو و قطعهسازی را یکی از مهمترین سرمایههای کشور دانست و ادامه داد: نیروی انسانی متخصص، مزیتی است که میتواند زمینهساز تحول در این صنعت باشد.
وی در ادامه، تداوم رویکرد مونتاژ به جای توسعه طراحی و مهندسی را از مهمترین چالشهای صنعت خودرو عنوان کرد و افزود: در بسیاری از دورهها، حفظ تیراژ تولید و مدیریت کوتاهمدت جایگزین توسعه فناوری و نوآوری شده است. همچنین کمتوجهی به تحقیق و توسعه از دیگر عوامل فاصله گرفتن صنعت خودرو از استانداردهای جهانی است.
این روزنامهنگار حوزه خودرو با اشاره به تأثیر تحریمها بر صنعت خودرو اظهار کرد: فرصتهای ایجادشده در برخی دورههای تعامل بینالمللی نیز به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته است. بنابراین توسعه صنعتی نیازمند راهبردی پایدار، تعامل مؤثر با جهان و پرهیز از تصمیمات مقطعی و سیاسی است.
بروغنی تأکید کرد: نگاه سیاسی به مدیریت صنعت خودرو یکی از عوامل تکرار مشکلات گذشته است و حکمرانی این صنعت باید بیش از هر چیز بر مبنای منافع صنعتی و اقتصادی شکل گیرد.
وی استفاده از فناوریهای نوین و حرکت به سمت شفافیت و بهرهگیری از دانش روز را از مهمترین الزامات اصلاح ساختار صنعت خودرو برشمرد.
آموزش خبرنگاران تخصصی به ارتقای کیفیت تحلیلها کمک میکند
همچنین حسین مزاریان، خبرنگار با سابقه صنعت خودرو در این میزگرد، تکرار خطاها در صنعت خودرو را نتیجه یک ساختار ناپایدار دانست و گفت: مشکل این صنعت صرفاً به عملکرد افراد محدود نمیشود، بلکه شرایط به گونهای است که اشتباهات گذشته بار دیگر بازتولید میشوند.
وی تغییرات مکرر مدیریتی، نبود الزام برای اجرای برنامههای بلندمدت، تصمیمات مقطعی و فقدان شاخصهای شفاف ارزیابی عملکرد را از مهمترین عوامل تداوم مشکلات صنعت خودرو عنوان کرد.
مزاریان تأکید کرد: استفاده نظاممند از تجربیات مدیران پیشین و مستندسازی تصمیمات گذشته میتواند از تکرار بسیاری از اشتباهات جلوگیری کند.
وی همچنین نقش رسانهها را در توسعه صنعت خودرو مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: ایجاد سازوکار حرفهای برای تعامل با رسانهها و تربیت خبرنگاران تخصصی میتواند به ارتقای کیفیت تحلیلها و افزایش شفافیت در این صنعت کمک کند.
مزاریان در جمعبندی دیدگاههای خود، بر ضرورت استقرار نظام ارزیابی عملکرد مدیران، تفکیک نقش سیاستگذار و بنگاهدار، ثبات سیاستهای صنعتی و شفافسازی هزینهای که تصمیمات گذشته بر پیکره خودروساز وارد کرده است، تأکید کرد.