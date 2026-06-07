مهلت بازگشت ارز صادراتی تمدید شد

به گزارش ایلنا، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت موضوع تغییر تاریخ آستانه بازگشت ارز در فرایند‌های کارت بازرگانی و صادرات را اعلام کرد.

در این ابلاغیه آمده است: پیرو نامه شماره ۷۵۴۳۷۰۸ مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ در خصوص نرخ بازگشت ارز اعمالی در فرایند‌های تجاری، بدینوسیله به آگاهی میرساند جهت تسهیل در فرایند‌های تجاری مهلت ارائه شده در نامه فوق از ۹ خرداد ۱۴۰۵ به تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۵ اصلاح می‌شود.

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