پرداخت 57 هزار و 925 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون در 93 اُمین سال خدمت رسانی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، پرداخت مبلغ 57 هزار و 925 میلیارد ریال در قالب 9 هزار و 319 فقره تسهیلات به بخش مکانیزاسیون کشاورزی در راستای ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت رقابت‌پذیری بخش کشاورزی صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، مکانیزاسیون کشاورزی از حلقه‌های کلیدی زنجیره تولید است که بهره‌گیری از تجهیزات مدرن در آن، به کاهش اتلاف محصول، صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی و افزایش سرعت کشت و برداشت منجر می‌شود. بانک کشاورزی با تأمین مالی این حوزه، از توانمندسازی بهره‌برداران در برابر نوسانات اقلیمی و بازاری حمایت می‌کند.

پرداخت این میزان تسهیلات در نود و سومین سال فعالیت بانک کشاورزی انجام شده است؛ بانکی که از بدو تأسیس، مأموریت اصلی خود را حمایت از تولید، تقویت امنیت غذایی و خدمت‌رسانی به جامعه کشاورزی کشور تعیین کرده است.

انتهای پیام/