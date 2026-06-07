خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۹۳ سال تلاش در زمین امنیت غذایی:

پرداخت 57 هزار و 925 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون در 93 اُمین سال خدمت رسانی

پرداخت 57 هزار و 925 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون در 93 اُمین سال خدمت رسانی
کد خبر : 1795419
لینک کوتاه کپی شد.

بانک کشاورزی از ابتدای خرداد 1404 تا ابتدای خرداد 1405، بیش از 57 هزار و 925 میلیارد ریال تسهیلات در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کرد و از نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات بخش تولید در سراسر کشور حمایت کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، پرداخت مبلغ 57 هزار و 925 میلیارد ریال در قالب 9 هزار و 319 فقره تسهیلات به بخش مکانیزاسیون کشاورزی در راستای ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت رقابت‌پذیری بخش کشاورزی صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، مکانیزاسیون کشاورزی از حلقه‌های کلیدی زنجیره تولید است که بهره‌گیری از تجهیزات مدرن در آن، به کاهش اتلاف محصول، صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی و افزایش سرعت کشت و برداشت منجر می‌شود. بانک کشاورزی با تأمین مالی این حوزه، از توانمندسازی بهره‌برداران در برابر نوسانات اقلیمی و بازاری حمایت می‌کند.

پرداخت این میزان تسهیلات در نود و سومین سال فعالیت بانک کشاورزی انجام شده است؛ بانکی که از بدو تأسیس، مأموریت اصلی خود را حمایت از تولید، تقویت امنیت غذایی و خدمت‌رسانی به جامعه کشاورزی کشور تعیین کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی