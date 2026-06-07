به گزارش ایلنا، مهدی آزادواری، رئیس انجمن سرمایه گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از افزایش فعالیت‌های سرمایه گذاری و بازرگانی ایران و روسیه خبر داد.

وی به امضای تفاهم‌نامه فیمابین اتاق بازرگانی داغستان روسیه با انجمن یاد شده در کنفرانس بین‌المللی اقتصادی سن‌پترزبورگ روسیه اشاره کرد و‌ گفت: تلاش برای افزایش حجم تجاری، استفاده بهینه از ظرفیت‌های بندری، فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری‌های مشترک دارای امتیاز، حمایت از تجار و بازرگانان طرفین، برگزاری نشست‌ها و نمایشگاه‌های تجاری مشترک و ... از جمله اهداف کلیدی در تفاهم نامه مذکر است.

رئیس اتاق بازرگانی بین المللی اوراسیا در پایان به نقش کلیدی روسیه در تقویت و نفوذ فعالیت‌های ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش بسیار چشمگیر حجم تجارت کشورهای نظیر چین و‌ هند با روسیه، ایران می‌تواند با تلاش و نفوذ بیشتر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا ضمن بالا بردن حجم تجاری خود، جایگاه ویژه ای در اقتصاد روسیه و اوراسیا را به خود اختصاص دهد.

گفتنی است، در این مراسم تفاهم نامه اتاق بازرگانی بین المللی اوراسیا با اتاق بازرگانی داغستان روسیه نیز به امضا رسید.

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