به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی در نشست خبری با اعلام اینکه ظرفیت منصوبه نیروگاه های کشور به بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده است، اظهار داشت: زمان جنگ اخیر بیش از ۷ هزار مگاوات نیروگاه آسیب جدی وارد شد که اکنون ۲۵۰۰ مگاوات به شبکه برگشته و تولید برق عادی دنبال می‌شود و مابقی طبق زمانبندی در حال بازسازی هستند.

۴ هزار مگاوات نیروگاه‌ در جنگ آسیب دید

وی با بیان اینکه ۴ هزار مگاوات از نیروگاه‌های آسیب دیده در حال بازسازی هستند، گفت: در جنگ رمضان ۲ هزار نقطه دچار آسیب جدی شدند و ۸ نفر از کارکنان صنعت برق به شهادت رسیدند.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو تاکید کرد: اغلب نقاط آسیب دیده بازسازی شدند و بازسازی اساسی به زمان بعد از پیک موکول شد.

وی بیان کرد: بازسازی ها به هرگونهای برنامه ریزی شده که مردم احساس کمتری از خاموشی داشته باشند.

امسال ۹ هزار مگاوات به ظرفیت اضافه می شود

رجبی مشهدی با بیان اینکه برای اوج‌بار تابستان هدف گذاری چالشی و سنگین صورت گرفته که به بخش های مختلف ابلاغ شده است، افزود: بر این اساس ۹ هزار مگاوات به ظرفیت اضافه می شود و این در حالی است که در بهترین سال‌های افزایش ظرفیت؛ این میزان ۴۵۰۰ مگاوات بود، بعبارتی اکنون ۲ برابر شده البته ۳ هزار مگاوات (از ۹ هزار مگاوات برنامه ریزی شده) ناشی از حوادث جنگ است. یعنی امسال ۶ هزار مگاوات افزایش ظرفیت خواهیم داشت.

رشد سریع تجدیدپذیرها

وی گفت: در حوزه تجدیدپذیرها در ابتدای دولت چهاردهم ۱۲۵۰ مگاوات ظرفیت داشتیم اکنون به بیش از ۵ هزار مگاوات رسیده است. همچنین هدف‌ گذاری شده این رقم تا پیک تابستان به ۷ هزار مگاوات و تا پایان سال به ۱۲ هزار مگاوات برسد که مطابق اهداف برنامه هفتم توسعه است.

امسال ۱۰ هزار مگاوات از برقابی‌ داریم

معاون وزیر نیرو با اشاره به نیروگاه های برقابی تصریح کرد: پارسال به دلیل خشکسالی ۵ هزار مگاوات از برقابی‌ها تولید داشتیم، امسال ۳۹ درصد به تولید برقابی ها اضافه شده و این میزان به ۷ هزار مگاوات رسیده است و برای تیر و مرداد ذخیره خوبی داریم یعنی میزان تیر و مرداد ۳۰ درصد بیش از پارسال است، یعنی ۱۰ هزار مگاوات از برقابی‌ها استفاده می‌کنیم.

۳ هزار مگاوات حرارتی جدید؛ در سال جاری

وی تصریح کرد: برنامه این است که در بخش نیروگاه‌های حرارتی ۳ هزار مگاوات به ظرفیت اضافه شود که تاکنون ۱۸۰۰ مگاوات اضافه شده است.

۹۹ درصد تعمیرات انجام شد

وی اظهار داشت: حدود ۱۲۰ هزار مگاوات ظرفیت تعمیراتی داریم که ۹۹ درصد آن انجام شده و مابقی آسیب جدی داشته اند.

رجبی مشهدی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی برای کاهش مصرف تصریح کرد: کاهش مصرف تاکنون قابل ملاحظه بوده و امیدواریم استمرار داشته باشد.

وی میزان مصرف را ۷ درصد کمتر از پارسال عنوان و خاطرنشان کرد: تلاش می شود از هوشمندسازی و کنترل پرمصرف ها و جمع آوری ماینرها و مصرف کنندگان غیرمجاز در دستور کار است.

رجبی مشهدی گفت: با اجرای برنامه‌های جبرانی پیش‌ بینی می‌ شود تراز تولید و مصرف برق کشور در اوج بار امسال حدود ۶ هزار مگاوات بهبود یابد.

مشکل سوخت نداریم

معاون وزیر نیرو در پاسخ به ایلنا درباره تامین سوخت نیروگاه‌ها با توجه به آسیب به پالایشگاه های گازی در جنگ اخیر گفت: ظرفیت مخازن سوخت مایع نیروگاهی ۳.۸ میلیارد لیتر است که از این میزان ۲.۷ میلیارد لیتر تاکنون پر شده است.

وی تاکید کرد: طبق برنامه ریزی دقیق و هماهنگی با وزارت نفت سوخت زمستان هم تامین خواهد شد.

رجبی مشهدی در ادامه از توسعه زیرساخت‌های شبکه انتقال و فوق توزیع خبر داد و گفت: در سال جاری هزار و ۷۰۰ کیلومتر خطوط انتقال و فوق توزیع احداث شده، ۷ هزار و ۵۰۰ مگاولت‌ آمپر به ظرفیت پست‌ ها افزوده شده و ۴۵۰ مگابار نیز به ظرفیت خازنی شبکه اضافه شده است که نقش مهمی در کاهش افت ولتاژ و پایداری شبکه دارد.

برق تحویلی به پتروشیمی ها ۹ برابر شد

وی با اشاره به تأمین برق صنایع تصریح کرد: میزان برق تحویلی به صنایع کشور از جمله فولاد و پتروشیمی نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افزایش یافته است. همچنین برق تحویلی به صنایع پتروشیمی تا ۹ برابر افزایش یافته که بخشی از آن به دلیل آسیب‌ دیدگی نیروگاه‌ های اختصاصی این واحدها در جریان جنگ تحمیلی اخیر بوده است.

معاون وزیر نیرو با اشاره به رشد معاملات در بورس انرژی گفت: عرضه برق در تابلوهای آزاد و سبز بورس انرژی نسبت به سال گذشته ۳ تا ۴ برابر افزایش یافته و به حدود ۱۲۰۰ مگاوات رسیده است تا صنایع بتوانند نیاز مازاد خود را از این مسیر تأمین کنند.

رجبی مشهدی درباره مدیریت مصرف در بخش اداری تصریح کرد: تمامی دستگاه‌ های اجرایی موظف هستند مصرف برق خود را در ساعات اداری حداقل ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش دهند. همچنین به ادارات ابلاغ شده است یک ساعت پیش از پایان زمان کاری، سامانه‌ های سرمایشی را خاموش کنند. ادارات پرمصرف ابتدا اخطار دریافت می‌ کنند و در صورت تداوم تخلف، پس از سه مرحله تذکر، برق آنها قطع و اسامی آنها نیز اعلام عمومی خواهد شد.

وضعیت قبوض

وی همچنین از مشوق‌ های جدید برای مشترکان خانگی خبر داد و گفت: مشترکانی که مصرف برق خود را حداقل ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش دهند، تا ۳۰ درصد تخفیف در قبوض برق دریافت خواهند کرد. همچنین نصب نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی و استفاده از سامانه‌ های ذخیره‌ ساز انرژی نیز مشوق‌ های بیشتری برای کاهش هزینه برق خانوارها به همراه خواهد داشت.

۲.۳ میلیارد دلار سرمایه‌ برای تجدیدپذیرها نیاز داریم

معاون برق و انرژی وزیر نیرو درباره توسعه انرژی خورشیدی کشور نیز اظهار داشت: تاکنون حدود یک میلیارد دلار برای واردات تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته است اما برای دستیابی به هدف ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر تا پایان سال، به حدود ۲.۳ میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری نیاز داریم.

امیدواریم خاموشی نداشته باشیم

وی در خصوص احتمال اعمال خاموشی‌ها در تابستان سال جاری گفت: امسال وضعیت از سال گذشته بهتر است و امیدواریم با همکاری مردم و صرفه جویی در مصرف برق، نیاز به اعمال محدودیت پیدا نکنیم.

وی افزود: تا امروز هیچ برنامه‌ ای برای اعمال خاموشی‌ها نداریم؛ این مسئله به میزان تولید در اوج تقاضا و میزان همکاری مردم بستگی دارد و بسیار امیدوارم که بتوانیم امسال را بدون اعمال محدودیت و خاموشی در بخش خانگی سپری کنیم.

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