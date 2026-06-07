به گزارش ایلنا؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر صنایع سنگین جمهوری هند، بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور تأکید کرد.

در این دیدار، طرفین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده موجود در روابط اقتصادی ایران و هند، راهکار‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی را بررسی کردند.

«سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت در این دیدار با تأکید بر اهمیت تقویت سازوکار‌های همکاری مشترک، خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر نشست کارگروه مشترک تجاری دو کشور شد و این نشست را بستری مناسب برای پیگیری توافقات، شناسایی فرصت‌های جدید همکاری و افزایش حجم مبادلات اقتصادی دانست.

وی همچنین بر ضرورت تسهیل در صدور روادید تجاری برای فعالان اقتصادی دو کشور تأکید کرد و گفت: تسهیل تردد تجار و سرمایه‌گذاران می‌تواند نقش مهمی در توسعه روابط اقتصادی و افزایش تعاملات بخش خصوصی ایفا کند.

وزیر صمت در ادامه با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری‌های مشترک، بر ضرورت تسریع در اجرای تعهدات سرمایه‌گذاری طرف هندی در ایران تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای اجرای طرح‌های مشترک و توسعه همکاری‌های اقتصادی بلندمدت شد.

در بخش دیگری از این دیدار، توسعه شبکه پروازی مستقیم میان شهر‌های اصلی ایران و هند مورد تأکید قرار گرفت.

طرفین بر این باور بودند که افزایش پرواز‌های مستقیم و ایجاد توازن در روابط هوایی دو کشور می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری، تسهیل سفر‌های تجاری و گسترش همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی باشد.

دو طرف همچنین بر ادامه رایزنی‌ها و تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری تأکید کرده و بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح روابط ایران و هند توافق کردند.

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