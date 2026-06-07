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تأکید وزیر صمت بر تسریع در اجرای تعهدات سرمایه‌گذاری هند در ایران

تأکید وزیر صمت بر تسریع در اجرای تعهدات سرمایه‌گذاری هند در ایران
کد خبر : 1795203
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وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با وزیر صنایع سنگین جمهوری هند با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری‌های مشترک، بر ضرورت تسریع در اجرای تعهدات طرف هندی در ایران تاکید کرد.

به گزارش ایلنا؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر صنایع سنگین جمهوری هند، بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور تأکید کرد.

در این دیدار، طرفین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده موجود در روابط اقتصادی ایران و هند، راهکار‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی را  بررسی  کردند.

«سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت در این دیدار با تأکید بر اهمیت تقویت سازوکار‌های همکاری مشترک، خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر نشست کارگروه مشترک تجاری دو کشور شد و این نشست را بستری مناسب برای پیگیری توافقات، شناسایی فرصت‌های جدید همکاری و افزایش حجم مبادلات اقتصادی دانست.

وی همچنین بر ضرورت تسهیل در صدور روادید تجاری برای فعالان اقتصادی دو کشور تأکید کرد و گفت: تسهیل تردد تجار و سرمایه‌گذاران می‌تواند نقش مهمی در توسعه روابط اقتصادی و افزایش تعاملات بخش خصوصی ایفا کند.

وزیر صمت در ادامه با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری‌های مشترک، بر ضرورت تسریع در اجرای تعهدات سرمایه‌گذاری طرف هندی در ایران تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای اجرای طرح‌های مشترک و توسعه همکاری‌های اقتصادی بلندمدت شد.

در بخش دیگری از این دیدار، توسعه شبکه پروازی مستقیم میان شهر‌های اصلی ایران و هند مورد تأکید قرار گرفت.

طرفین بر این باور بودند که افزایش پرواز‌های مستقیم و ایجاد توازن در روابط هوایی دو کشور می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری، تسهیل سفر‌های تجاری و گسترش همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی باشد.

دو طرف همچنین بر ادامه  رایزنی‌ها و تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری تأکید کرده و بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح روابط ایران و هند توافق کردند.

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