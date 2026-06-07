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معاون وزیر نیرو در گفت‌وگو با ایلنا:

جزییات احداث نیروگاه خورشیدی در مدارس تشریح شد/ پروژه نیروگاهی با چینی‌ها منتفی نیست

جزییات احداث نیروگاه خورشیدی در مدارس تشریح شد/ پروژه نیروگاهی با چینی‌ها منتفی نیست
کد خبر : 1795154
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معاون وزیر نیرو درباره سرانجام اجرای پروژه احداث نیروگاه تجدیدپذیر با همکاری چینی ها باتوجه به وقوع جنگ گفت: پروژه ای که با چین تعریف شده بود منتفی نشده اما سرعت اجرای پروژه کم شده است، برای ادامه فعالیت فعلا باید منتظر بمانیم.

محسن طرزطلب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره جزییات احداث نیروگاه خورشیدی در مدارس اظهار داشت: برآوردها نشان می‌ دهد از مجموع ۱۰۰ هزار مدرسه دولتی موجود، امکان نصب پنل‌  خورشیدی در ۶۰ تا ۷۰ درصد این مدارس وجود دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۷ مگاوات در ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ مدرسه در تهران و قم به پنل خورشیدی مجهز شده اند، افزود: از این تعداد ۱۰۱۵ مدرسه مربوط به تهران است.

معاون وزیر نیرو گفت: هرجا سازمان نوسازی مدارس اعلام کند که مدارس قابلیت نصب پنل خورشیدی دارند؛ ما نسبت به تامین تجهیزات، نصب و احداث نیروگاه خورشیدی اقدام کرده و پیگیری و نظارت لازم را برای اجرای عملیات خواهیم داشت.

 وی بیان کرد: اخیرا استاندار تهران درخواست داده ۲۴۰۰ مدرسه در استان مجهز به پنل خورشیدی شود، ما طبق نظر سازمان نوسازی مدارس عمل می کنیم هر مدرسه دولتی که درخواست دهد نسبت به اجرای پروژه اقدام خواهیم کرد.

طرزطلب با بیان اینکه در هر مدرسه امکان نصب ۵ کیلو وات ساعت پنل خورشیدی وجود خواهد داشت، میزان درآمد مدارس بابت استقرار این نیروگاه‌ها را ماهانه ۷ تا ۸ میلیون تومان و زمان بهره برداری و تولید برق از این مسیر را ۲۰ سال عنوان کرد. 

رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری ایران خاطرنشان کرد: تمام اینورتورها، کابل‌ها و سازه‌هایی که قرار است در سطح مدارس نصب و راه اندازی شوند، ایرانی هستند، برخی پنل‌ها ساخت داخل و برخی نیز وارداتی هستند. 

رییس ساتبا در ادامه درباره سرانجام اجرای پروژه احداث نیروگاه تجدیدپذیر با همکاری چینی‌ها باتوجه به وقوع جنگ خاطرنشان کرد: پروژه‌ای که با چین تعریف شده بود منتفی نشده اما سرعت اجرای پروژه کم شده است، برای ادامه فعالیت فعلا باید منتظر بمانیم.

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