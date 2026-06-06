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کاهش تقاضای نفت فراتر از انتظار است

کاهش تقاضای نفت فراتر از انتظار است
کد خبر : 1795092
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بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعلام کرد تقاضای جهانی نفت بیش از حد انتظار کاهش یافته است.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، بانک گلدمن ساکس روز جمعه (۱۵ خرداد) در یادداشتی اعلام کرد که افت تقاضای جهانی نفت بیش از انتظار است و خطر دوجانبه‌ای را برای پیش‌بینی قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال و پیش‌بینی قیمت نفت دابلیوتی‌آی آمریکا برای سه‌ ماه چهارم سال ۲۰۲۶ ایجاد می‌کند.

گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که قیمت نفت خام برنت و آمریکا در سال جاری میلادی (۲۰۲۶) به‌ترتیب به ۹۰ و ۸۳ دلار به‌ازای هر بشکه برسد.

این بانک آمریکایی برآورد کرد که با افت ۴ تا ۵ درصدی تقاضای جهانی نفت به‌ دلیل اختلال تردد از تنگه هرمز، تقاضا در ماه آوریل روزانه ۴ تا ۵ میلیون بشکه کاهش یافته است.

گلدمن ساکس همچنین اعلام کرد که افت تقاضای جهانی به دلیل کاهش مصرف نفت به‌ویژه در چین و اروپای غربی در ماه آوریل بوده است.

برآوردهای این بانک براساس سه رویکرد مختلف ازجمله تجزیه و تحلیل فعالیت‌های پالایشگاه‌های جهانی، اقدام‌های قابل‌ توجه در حوزه تقاضای نفت و دیگر برآوردهای پیش‌بینی‌کنندگان و شرکت‌های تجاری بوده است.

گلدمن ساکس همچنین یادآورد شد که با وجود خطر کاهشی افت تقاضا برای قیمت نفت، در صورت تداوم اختلال تردد از تنگه هرمز و کاهش بیشتر عرضه جهانی نفت، خطر افزایش قابل‌ توجه قیمت نفت وجود خواهد داشت.

قیمت نفت خام برنت در معامله‌های روز جمعه با یک دلار و ۹۴ سنت یا ۲.۰۴درصد کاهش به ۹۳ دلار و ۹ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام دابلیوتی‌آی آمریکا با ۲ دلار و ۵۰ سنت یا ۲.۶۹درصد کاهش، ۹۰ دلار و ۵۴ دلار به‌ازای هر بشکه داد و ستد شد.

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