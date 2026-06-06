نشست مجازی مجلس با وزیر نفت فردا برگزار میشود
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: نشست مجازی مجلس، فردا با حضور وزیر نفت و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی پیرامون پایدارسازی تأمین و توزیع سوخت برگزار میشود.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، عباس گودرزی از برگزاری نشست مجازی فردا (یکشنبه، ۱۷ خرداد) در مجلس شورای اسلامی با حضور محسن پاکنژاد، وزیر نفت و اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، خبر داد.
وی افزود: در این نشست، سیاستها و اقدامهای دولت در جهت پایداری زنجیره تأمین و توزیع سوخت، بررسی خواهد شد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: در نشست فردا، هماهنگی و همافزایی هرچه بیشتر برای گرهگشایی از دغدغههای مردم و عبور از ناترازی انرژی با کمترین فشار بر جامعه پیگیری خواهد شد.