برنامه تأمین ۲۰ هزار تن مواد اولیه صنایع بهداشتی

به گزارش ایلنا، شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) و تعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، صنعتی و آرایشی با هدف تقویت زنجیره تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت و ایجاد ثبات در بازار، تفاهم‌نامه همکاری راهبردی امضا کردند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، طرفین توافق کردند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری، مالی، لجستیکی و بین‌المللی موجود، نسبت به تأمین، واردات، عرضه و توزیع حداکثر ۲۰ هزار تن انواع مواد اولیه، محصولات پتروشیمیایی، پلیمرها، مواد شیمیایی و اقلام واسطه‌ای مورد نیاز صنعت فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ همکاری کنند.

در چارچوب این همکاری، تأمین اقلامی نظیر الکل چرب خام، الکل چرب اتوکسیله، انواع مواد اولیه پلیمری و سایر مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی عضو تعاونی در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین استفاده از ظرفیت شبکه دفاتر خارجی، زیرساخت‌های لجستیکی، توانمندی‌های مالی و تجاری شرکت بازرگانی پتروشیمی برای مدیریت فرآیند تأمین و واردات این محصولات پیش‌بینی شده است.

طرفین هدف اصلی این تفاهم‌نامه را کمک به پایداری تولید، کاهش ریسک‌های ناشی از محدودیت‌های تجاری و ارزی، جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین و ایجاد سازوکاری منظم و قابل اتکا برای تأمین مواد اولیه صنایع بهداشتی و آرایشی کشور عنوان کردند.

شرکت بازرگانی پتروشیمی با اتکا به تجربه گسترده در تجارت بین‌المللی، شبکه تأمین‌کنندگان خارجی و توانمندی‌های عملیاتی خود، نقش محوری در شناسایی منابع تأمین، مذاکره با فروشندگان خارجی، مدیریت امور ارزی، حمل‌ونقل و لجستیک این همکاری ایفا خواهد کرد. در مقابل، تعاونی نیز مسئولیت تجمیع نیاز اعضا، معرفی واحدهای مصرف‌کننده، ساماندهی تقاضا و همکاری در فرآیند توزیع کالا را بر عهده خواهد داشت.

این تفاهم‌نامه در راستای حمایت از تولید داخلی، تقویت امنیت تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و توسعه همکاری‌های بلندمدت میان فعالان صنعت پتروشیمی و تولیدکنندگان محصولات بهداشتی و آرایشی کشور منعقد شده است.

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