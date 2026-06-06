به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع بیش از *یک میلیارد و پانصد و ده میلیون لیتر سوخت* از محل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی صرفه‌جویی شده است.

*جهش چهار برابری توسعه تجدیدپذیرها در دولت چهاردهم*

معاون وزیر نیرو با اشاره به شتاب‌گیری کم‌سابقه توسعه انرژی‌های پاک در دولت چهاردهم اظهار داشت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، ظرفیت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور چهار برابر شده و این روند با جدیت ادامه دارد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری، تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر موجب صرفه‌جویی معادل *۳۰۰ میلیون لیتر سوخت* شده است.

*نقش کلیدی نیروگاه‌های برق‌آبی در صرفه‌جویی سوخت*

رجبی مشهدی با بیان اینکه، عملکرد مطلوب نیروگاه‌های برق‌آبی کشور نیز نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت ایفا کرده است تصریح کرد: حدود *یک میلیارد و دویست و ده میلیون لیتر سوخت* صرفه‌جویی شده که سهم قابل توجهی در ثبت این رکورد دارد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو یکی دیگر از سیاست‌های راهبردی ۱۴ مگا پروژه وزارت نیرو را تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی عنوان کرد و گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، *۱۲۰۰ مگاوات بخش بخار* در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کشور احداث شده است؛ اقدامی که *بدون افزایش مصرف سوخت*، ظرفیت تولید برق کشور را ارتقا داده است. از طرفی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی دارای بیشترین بازدهی بین نیروگاه‌های کشور بوده و این توسعه سبب *افزایش نیم درصد متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی* کشور شده است که برآورد می‌شود از محل این افزایش راندمان، تا پایان سال * ۱.۲ میلیارد سوخت* نیز صرفه‌جویی صورت پذیرد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان تأکید کرد: راهبرد دولت چهاردهم در صنعت برق، افزایش ظرفیت تولید از مسیر بهره‌وری، تکمیل زیرساخت‌های فنی و توسعه انرژی‌های پاک است؛ رویکردی که ضمن تقویت امنیت انرژی کشور، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی را به دنبال دارد.

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