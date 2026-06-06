به گزارش ایلنا، مهدی روحانی‌نژاد، مدیر عامل هلدینگ هوش مصنوعی بنیاد مستضعفان به عنوان بازوی اجرایی «کلان محور اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی» بنیاد مستضعفان افزود: این مجوز اواخر سال گذشته در ستاد هوش مصنوعی دولت تصویب و اوایل امسال ابلاغ شد.

وی عملکرد اپراتور ملی داده را تشریح و بیان کرد: اپراتور داده وظیفه دارد یک پلتفرم مدیریت و تحلیل داده مبتنی بر هوش مصنوعی ایجاد کند. این پلتفرم این قابلیت را دارد که داده های متنوع، ناهمگن و حجیم را از پایگاه‌های مختلف جمع‌آوری، پاکسازی، و استانداردسازی کند و در نهایت با استفاده از مدلهای هوشمند نسبت به تحلیل و استخراج دانش و همچنین خودکارسازی فرآیندها و توسعه عامل‌های هوشمند اقدام کند.

به گفته روحانی نژاد با توجه به اینکه داده‌های موجود در دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی و همچنین صنایع بزرگ معمولاً پراکنده و غیرمتمرکز هستند، این پلتفرم قرار است داده‌ها را جمع‌آوری، تجمیع و یکپارچه کند و با تضمین امنیت و حفظ حریم خصوصی بین دستگاه ها به اشتراک بگذارد. بر همین اساس مدیران می‌توانند بر اساس داده‌های به‌روز و تحلیل‌های جامع و هوشمند، تصمیم‌گیری کنند.

وی تاکید کرد: تصمیم‌گیری داده‌محور، بازارگاه داده و هوشمندسازی صنایع، بخشی از اهداف راه‌اندازی اپراتور داده است.

روحانی نژاد ادامه داد:‌ علاوه بر اپراتور ملی داده، مجوز «بازارگاه ملی داده» نیز صادر شده است که امکان به اشتراک‌گذاری داده‌ها بین مجموعه‌های مختلف با رعایت استانداردهای امنیتی و کمک به هوشمندسازی فرآیندها در بخش‌های مختلف را برای کاربر فراهم می کند. البته انتقال داده با رعایت پروتکل‌های امنیتی و استانداردهای موجود انجام می‌شود.

روحانی نژاد با اشاره به حوزه‌های اولویت دار و مورد توجه بنیاد یادآور شد: بنیاد مستضعفان در حوزه‌هایی مانند امنیت غذایی، مدیریت هوشمند زنجیره تامین، حمل‌ونقل ترکیبی، تشخیص تقلب و مدیریت ریسک و هوشمندسازی صنعتی از این پلتفرم استفاده خواهد کرد. به عنوان مثال در بخش امنیت غذایی، مدیران می‌توانند نظارت دقیق‌تری بر عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی و دامی داشته باشند و فرآیندهای توزیع و فروش اقلام را کنترل کنند و عوامل موثری بر ناترازی های احتمالی را تشخیص دهند.

وی در خصوص برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای انجام این پروژه گفت:‌ پیش‌بینی اولیه حاکی از سرمایه‌گذاری حدود 30 هزار میلیارد ریال برای تکمیل این پلتفرم است. بخش‌های مختلف این پلتفرم توسط شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ توسعه داده می‌شود و در حال حاضر، آمادگی ارایه بخشی از خدمات این اپراتور در داخل شرکت های بنیاد وجود دارد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، راه‌اندازی کامل خدمات این اپراتور ظرف یک سال انجام خواهد شد.

انتهای پیام/