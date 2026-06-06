مقام مسئول در بنیاد مستضعفان:
اولین اپراتور ملی داده کشور راهاندازی میشود
مدیرعامل هلدینگ هوش مصنوعی بنیاد مستضعفان گفت: این هلدینگ، به عنوان نخستین مجموعه در کشور موفق به دریافت مجوز اپراتور ملی داده از سوی ستاد توسعه هوش مصنوعی دولت شد.
به گزارش ایلنا، مهدی روحانینژاد، مدیر عامل هلدینگ هوش مصنوعی بنیاد مستضعفان به عنوان بازوی اجرایی «کلان محور اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی» بنیاد مستضعفان افزود: این مجوز اواخر سال گذشته در ستاد هوش مصنوعی دولت تصویب و اوایل امسال ابلاغ شد.
وی عملکرد اپراتور ملی داده را تشریح و بیان کرد: اپراتور داده وظیفه دارد یک پلتفرم مدیریت و تحلیل داده مبتنی بر هوش مصنوعی ایجاد کند. این پلتفرم این قابلیت را دارد که داده های متنوع، ناهمگن و حجیم را از پایگاههای مختلف جمعآوری، پاکسازی، و استانداردسازی کند و در نهایت با استفاده از مدلهای هوشمند نسبت به تحلیل و استخراج دانش و همچنین خودکارسازی فرآیندها و توسعه عاملهای هوشمند اقدام کند.
به گفته روحانی نژاد با توجه به اینکه دادههای موجود در دستگاههای مختلف دولتی و حاکمیتی و همچنین صنایع بزرگ معمولاً پراکنده و غیرمتمرکز هستند، این پلتفرم قرار است دادهها را جمعآوری، تجمیع و یکپارچه کند و با تضمین امنیت و حفظ حریم خصوصی بین دستگاه ها به اشتراک بگذارد. بر همین اساس مدیران میتوانند بر اساس دادههای بهروز و تحلیلهای جامع و هوشمند، تصمیمگیری کنند.
وی تاکید کرد: تصمیمگیری دادهمحور، بازارگاه داده و هوشمندسازی صنایع، بخشی از اهداف راهاندازی اپراتور داده است.
روحانی نژاد ادامه داد: علاوه بر اپراتور ملی داده، مجوز «بازارگاه ملی داده» نیز صادر شده است که امکان به اشتراکگذاری دادهها بین مجموعههای مختلف با رعایت استانداردهای امنیتی و کمک به هوشمندسازی فرآیندها در بخشهای مختلف را برای کاربر فراهم می کند. البته انتقال داده با رعایت پروتکلهای امنیتی و استانداردهای موجود انجام میشود.
روحانی نژاد با اشاره به حوزههای اولویت دار و مورد توجه بنیاد یادآور شد: بنیاد مستضعفان در حوزههایی مانند امنیت غذایی، مدیریت هوشمند زنجیره تامین، حملونقل ترکیبی، تشخیص تقلب و مدیریت ریسک و هوشمندسازی صنعتی از این پلتفرم استفاده خواهد کرد. به عنوان مثال در بخش امنیت غذایی، مدیران میتوانند نظارت دقیقتری بر عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی و دامی داشته باشند و فرآیندهای توزیع و فروش اقلام را کنترل کنند و عوامل موثری بر ناترازی های احتمالی را تشخیص دهند.
وی در خصوص برآورد سرمایهگذاری مورد نیاز برای انجام این پروژه گفت: پیشبینی اولیه حاکی از سرمایهگذاری حدود 30 هزار میلیارد ریال برای تکمیل این پلتفرم است. بخشهای مختلف این پلتفرم توسط شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ توسعه داده میشود و در حال حاضر، آمادگی ارایه بخشی از خدمات این اپراتور در داخل شرکت های بنیاد وجود دارد و بر اساس برنامهریزی انجام شده، راهاندازی کامل خدمات این اپراتور ظرف یک سال انجام خواهد شد.