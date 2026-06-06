اعلام آمادگی روسیه برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در جنگ
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت نیرو گفت: فدراسیون روسیه، برای همکاری در جبران خسارات و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده ایران اعلام آمادگی کرد.
به گزارش ایلنا، محمدولی علاءالدینی از اعلام آمادگی فدراسیون روسیه برای همکاری در بازسازی زیرساختهای آسیبدیده ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: در پی خسارات واردشده به زیرساختهای حیاتی کشور پس از جنگ تحمیلی آمریکایی - رژیم صهیونیستی، مارشاوین معاون وزیر انرژی فدراسیون روسیه، برای همکاری در جبران خسارات و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده ایران اعلام آمادگی کرد.
وی افزود: با توجه به ظرفیت شرکتها و توان فنی روسیه در حوزه انرژی و برق، آمادگی مسکو برای مشارکت در بازسازی و نوسازی تأسیسات آسیبدیده و تأمین تجهیزات مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت نیرو بیان کرد: وزارت نیرو ضمن استقبال از این رویکرد، اعلام کرد، این همکاریها میتواند در زمینه اجرای نقشه راه همکاریهای برق ایران و روسیه دنبال شود و زمینه توسعه طرحهای مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای فنی و مهندسی دو کشور را فراهم کند. امیدواریم این همکاریها زمینهساز گسترش مناسبات فنی و اجرایی میان دو کشور در حوزههای مختلف صنعت آب و برق شود.