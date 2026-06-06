انتصاب سرپرست اداره امور مجلس ایرانخودرو
محمدجواد خلیلی به عنوان سرپرست اداره امور مجلس ایرانخودرو منصوب شد.
به گزارش ایلنا، خلیلی از فعالان حوزه امور پارلمانی و مجلس است که پیش از این به عنوان عضو شورای سیاستگذاری و خبرنگار حوزه پارلمانی روزنامه جهان صنعت فعالیت داشته است. وی همچنین دارای سوابق پژوهشی متعدد در حوزه اقتصاد است.
اداره امور مجلس ایرانخودرو مسئولیت پیگیری، هماهنگی و توسعه تعاملات با مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای تخصصی، نمایندگان و نهادهای قانونگذاری و نظارتی را بر عهده دارد و نقش مهمی در تبیین مسائل صنعت خودرو و پیگیری موضوعات مرتبط با سیاستگذاری و قانونگذاری ایفا میکند.