خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتصاب سرپرست اداره امور مجلس ایران‌خودرو

انتصاب سرپرست اداره امور مجلس ایران‌خودرو
کد خبر : 1794951
لینک کوتاه کپی شد.

محمدجواد خلیلی به عنوان سرپرست اداره امور مجلس ایران‌خودرو منصوب شد.

به گزارش ایلنا، خلیلی از فعالان حوزه امور پارلمانی و مجلس است که پیش از این به عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری و خبرنگار حوزه پارلمانی روزنامه جهان صنعت فعالیت داشته است. وی همچنین دارای سوابق پژوهشی متعدد در حوزه اقتصاد است.

اداره امور مجلس ایران‌خودرو مسئولیت پیگیری، هماهنگی و توسعه تعاملات با مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی، نمایندگان و نهادهای قانونگذاری و نظارتی را بر عهده دارد و نقش مهمی در تبیین مسائل صنعت خودرو و پیگیری موضوعات مرتبط با سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری ایفا می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی