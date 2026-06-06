به گزارش ایلنا، خلیلی از فعالان حوزه امور پارلمانی و مجلس است که پیش از این به عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری و خبرنگار حوزه پارلمانی روزنامه جهان صنعت فعالیت داشته است. وی همچنین دارای سوابق پژوهشی متعدد در حوزه اقتصاد است.

اداره امور مجلس ایران‌خودرو مسئولیت پیگیری، هماهنگی و توسعه تعاملات با مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی، نمایندگان و نهادهای قانونگذاری و نظارتی را بر عهده دارد و نقش مهمی در تبیین مسائل صنعت خودرو و پیگیری موضوعات مرتبط با سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری ایفا می‌کند.

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