وزارت صمت صادرات اسلب و ورق فولادی را بلامانع اعلام کرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای به دفتر مقررات صادرات و واردات، از پایان دوره محدودیتهای هوشمند صادراتی برای اسلب و ورقهای فولادی خبر داد و صادرات این محصولات را بلامانع اعلام کرد.
به گزارش ایلنا؛ با تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیتهای صادراتی اعمالشده بر روی برخی محصولات فولادی کلیدی کشور به طور رسمی پایان یافت.
بر اساس نامه ابلاغی این وزارتخانه به دفتر مقررات صادرات و واردات، محدودیتهای هوشمند و مقطعی که پیش از این برای صادرات اسلب و ورقهای فولادی وضع شده بود، به اتمام رسیده و از این پس صادرات این اقلام بلامانع است.
وزارت صمت در تشریح دلایل اعمال این محدودیتها اعلام کرد: این تصمیم با هدف اولویتبخشی به تأمین نیازهای بازار داخل و صیانت از منابع راهبردی کشور در شرایط حساس اتخاذ شده بود. با این حال، با توجه به پایان یافتن بازه زمانی تعیینشده برای این محدودیتها در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ و برطرف شدن ضرورتهای پیشین، صادرکنندگان مجدداً اجازه عرضه این محصولات را به بازارهای جهانی خواهند داشت.