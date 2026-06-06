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اعلام قیمت طلا و سکه ١۶ خرداد ماه ١۴٠۵

اعلام قیمت طلا و سکه ١۶ خرداد ماه ١۴٠۵
کد خبر : 1794834
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امروز شنبه ١۶ خرداد ماه ١۴٠۵ قیمت طلا و سکه اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز شنبه ١۶ خرداد ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٣٢٩ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٧ میلیون و ٩١۴ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٣ میلیون و ٣٨٨ هزار  تومان رسید. 

همچنین سکه جدید ١٨٠ میلیون تومان و هر سکه طرح قدیم ١٧٧ میلیون تومان معامله شد. 

 نیم سکه هم ٩٢ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٢ میلیون تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٧ میلیون تومان معامله شد.

 

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