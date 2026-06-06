محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه با پیگیری‌های حقوقی و مذاکرات مستمر؛ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پروازهای عبوری را از سرگرفت، اظهار داشت: پس از حدود یکسال پیگری‌های حقوقی و مذاکرات مداوم، دوباره شرکت هواپیمایی ایران ایر به مقاصد اروپایی پرواز ‌می‌کند و به زودی پروازهای اروپایی ایران ایر آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: به مرور مسیرهای اروپایی برای ایران ایر فعال خواهد شد و اینکه در اوج و شدت تحریم‌ها در میانه جنگ این تحریم برداشته شد؛ نتیجه نمایش اقتدار ایران در حوزه نظامی در چند ماه گذشته و همچنین مذاکرات و گفت‌وگوهای مستمر با طرف های مقابل بوده است.

رییس کمیسیون عمران همچنین با اشاره به ضرورت توسعه ناوگان ملی کشور گفت: برنامه‌هایی برای توسعه ناوگان ایران ایر به عنوان ناوگان ملی کشور در نظر گرفته شده است تا صدمات وارد آمده به این شرکت در جنگ رمضان جبران شود.

رضایی کوچی همچنین از بازگشت دو فروند هواپیمای ایرباس ٣٣٠ به این ناوگان خبر داد و گفت: اخیر دو فروند هواپیمای ایرباس ٣٣٠ که از ایران ایر پس گرفته شده بود به این ایرلاین بازگشت. مشکلات مالی مطرح بود که با رفع این مشکلات مالی دو فروند هواپیما به ایران ایر پس داده شد.

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