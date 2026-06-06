 تولید در دوران جنگ یک روز هم متوقف نشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عباس حسینی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز (شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵) در نشست خبری روز ملی صنعت و معدن که به منظور تشریح برنامه‌ها، رویکردها و محورهای برگزاری بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در سال ۱۴۰۵ برگزار شد، گفت: بسیاری از زیرساخت‌های ما در جنگ اخیر آسیب دید.

وی ادامه داد: در جنگ اخیر دشمن در کنار حمله به زیرساخت‌های نظامی به زیرساخت‌های تولید نیز حمله کرد و ۳۰۰۳ واحد تولیدی مورد حمله قرار گرفت.

تشکیل قرارگاه تولید، تجارت و تنظیم بازار در دو جنگ

مشاور وزیر و رئیس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، گفت: دشمن اعلام کرد که به صنعت فولاد و پتروشیمی حمله کرده و خواست با این کار، مردم و کشور را دچار مشکل کند. در ادامه، همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در پیامی بر "رونق تولید" تاکید کرد، صنعتگران در کنار همه رزمندگان و مردم پای کار بودند و صحنه تولید را خالی نگذاشتند و تولید کالا در دو جنگ ادامه داشت و به لطف الهی، در بازار مشکل تامین کالا رخ نداد.

حسینی افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو جنگ، قرارگاه "تولید، تجارت و تنظیم بازار" به ریاست شخص وزیر تشکیل شد. این قرارگاه هر روز بازار و تولید را رصد می‌کرد تا در ایام جنگ، مشکلی را در تولید شاهد نباشیم و بدین ترتیب، مایحتاج مردم توسط تولیدکنندگان تولید شد.

تقدیر از تولیدکنندگان برتر در روز ملی صنعت و معدن

رئیس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و در مورد جزئیات بزرگداشت این روز نیز گفت: روز ۱۰ تیر به عنوان روز صنعت و معدن نام‌گذاری شده تا جایگاه تولید و تولیدکنندگان را ارج نهیم.

حسینی ادامه داد: امسال ما با وجود همه مسائل، برنامه‌ها و مراسم و مقدمات آن را از چند ماه قبل با مشارکت همه اعضای بخش خصوصی آغاز کردیم و شاهد رشد بالای مشارکت تولیدکنندگان در فرایند انتخاب تولیدکنندگان برتر بودیم، به طوری که در سال ۱۴۰۳، ۷۵۰ واحد صنعتی، در سال ۱۴۰۴، ۱۳۱۰ واحد صنعتی و در سال جاری بیش از ۲ هزار واحد صنعتی برای شرکت در این فرایند اقدام کردند.

وی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه "آیا واحدهای آسیب‌دیده هم در فرایند ثبت‌نام مشارکت داشته‌اند یا خیر؟" گفت: واحدهایی که آسیب‌دیده هستند و اشتغال‌شان را حفظ کردند و توانستند خود را سریع بازسازی کنند و بیایند فرایند را طی کنند، قابل تقدیر هستند، اما ما دو مسیر را داریم، یکی مسیری که شاخص‌های ما مربوط به سال گذشته است، شاخص‌های تخصصی که مربوط به هر حوزه است. در برنامه داریم که از واحدهای آسیب‌دیده تقدیر کنیم، اما یکسری شاخص‌ها امسال جدید هستند مانند انتخاب واحدهای پتروشیمی.

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