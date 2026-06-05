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بانک مرکزی:

تکذیب ارتباط عدم پرداخت مستمری‌ها با برداشت از حساب تأمین اجتماعی

تکذیب ارتباط عدم پرداخت مستمری‌ها با برداشت از حساب تأمین اجتماعی
کد خبر : 1794505
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بانک مرکزی اعلام کرد ادعای مطرح‌شده درباره ارتباط کمبود منابع مستمری‌بگیران با برداشت از حساب‌های تأمین اجتماعی صحیح نیست و فاقد مبنای کارشناسی است.

به گزارش ایلنا، در پی انتشار اخباری مبنی بر این‌که عدم پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ناشی از برداشت بانک مرکزی از حساب‌های این سازمان در بانک رفاه کارگران بوده است، این بانک توضیحاتی ارائه کرد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های اخیر به دلیل چالش‌های نقدینگی و نبود توازن میان منابع و مصارف خود، به شکل مستمر از ظرفیت‌های اعتباری بانک رفاه کارگران برای تأمین منابع مورد نیاز بهره برده است. با این حال بازپرداخت تعهدات و تسهیلات دریافتی در موعد مقرر انجام نشده است.

این بانک تأکید کرد ادعای ارتباط عدم پرداخت مستمری‌ها با برداشت از حساب‌های سازمان تأمین اجتماعی «کذب محض» بوده و هیچ مبنایی ندارد. از نگاه بانک مرکزی، طرح چنین ادعاهایی بدون ارائه اطلاعات دقیق، موجب ایجاد ابهام در افکار عمومی و خدشه به اعتماد جامعه خواهد شد.

همچنین در این اطلاعیه بر لزوم مسئولیت‌پذیری در اطلاع‌رسانی و ضرورت تقویت همدلی و انسجام میان دستگاه‌ها، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، تأکید شده و از انتشار مطالبی که موجب برداشت‌های نادرست و نگرانی عمومی می‌شود، پرهیز شده است.

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