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پروازهای ایران‌ایر به اروپا از سر گرفته می‌شود

پروازهای ایران‌ایر به اروپا از سر گرفته می‌شود
کد خبر : 1794502
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مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: ازسرگیری پروازها به مقاصد اروپایی در حال پیگیری است.

به گزارش ایلنا، طاهر عبدالحی مدیرعامل هما اعلام کرد: پس از پایان عملیات حج، ناوگان پهن‌پیکر ایران ایر از جمله ایرباس‌های 330 در مسیرهای شرق آسیا و خاور دور به‌کار گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: همزمان توسعه مسیرهای بین‌المللی در دستور کار قرار دارد. با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور خارجه، موضوع بازگشت مجوزهای لازم برای ازسرگیری پروازهای اروپایی در حال پیگیری است.

به گفته وی، ایران‌ایر پیش‌تر دارای مجوز TCO (مجوز پرواز در حریم هوایی و فرودگاه‌های اتحادیه اروپا) برای پرواز به اروپا بوده و در گذشته به حدود 20 تا 25 مقصد اروپایی از جمله استکهلم و وین پرواز منظم داشته است.

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