اعلام قیمت طلا و سکه در ١۵ خرداد ماه ١۴٠۵

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ١۵ خرداد ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۴۶۴ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٨ میلیون و ٢٢۵ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢۴ میلیون و ٣٧٠ هزار تومان رسید .

همچنین سکه جدید ١٨٣ میلیون تومان و هر سکه طرح قدیم ١٧٩ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ٩٣ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٣ میلیون تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٨ میلیون تومان معامله شد.

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