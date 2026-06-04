تعیین تکلیف بیش از ۹۵ درصد از بلیتهای پروازهای لغوشده در جنگ رمضان
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که بیش از ۹۵ درصد از بهای بلیتهای لغو شده در ایام جنگ رمضان تعیین تکلیف یا بازپرداخت شده است و روند تسویه با معدود مسافران باقیمانده نیز تا استیفای کامل حقوق آنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوذر شیرودی از تعیین تکلیف یا بازپرداخت کامل بهای بیش از ۹۵ درصد از بلیتهای پروازهایی خبر داد که در پی تشدید تنشهای منطقهای در مقطع جنگ رمضان لغو شده بودند و تأکید کرد: روند تسویه با معدود مسافران باقیمانده نیز تا استیفای کامل حقوق آنان متوقف نخواهد شد.
معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه از راهاندازی سامانه تخصصی "استرداد بلیت هواپیما" در پیامرسان «بله» در دو هفته گذشته بهعنوان گامی تازه برای ارتباط مستقیم با مردم و صیانت از حقوق مسافران نام برد و گفت: بر اساس دستورالعمل جدید، تمامی شکایات ثبتشده در این سامانه باید ظرف حداکثر ۴۸ ساعت از سوی شرکتهای هواپیمایی و نمایندگان رسمی فروش بلیت آنان پاسخ داده شود و نتیجه به اطلاع سازمان برسد.
وی با اشاره به تشدید نظارتها بر عملکرد شرکتهای هواپیمایی تصریح کرد: شرکتهایی که مجموع شکایات ثبتشده و حلنشده آنها در پایان هر روز اداری از مرز ۹ مورد فراتر رود، در روز بعد از دریافت هرگونه خدمات مانند صدور مجوز پرواز جدید، تغییر برنامه پروازی و سایر خدمات درخواستی محروم خواهند شد و تا زمانی که نسبت به رفع علت آن اقدام نکنند، این محدودیت ادامه خواهد یافت. این محدودیت شامل هر دو بخش پروازهای برنامهای و فوقالعاده میشود و میزان اهتمام شرکتهای هواپیمایی را برای جلب اعتماد مسافران خود به چالش میکشد.
به گفته شیرودی، حقوق مسافران و مردم خط قرمز سازمان هواپیمایی کشوری است و شرکتهای هواپیمایی نیز باید این اصل را رعایت کنند.
وی تأکید کرد: مسافران، ولینعمت شرکتهای هواپیمایی هستند و عدم استرداد وجوه بلیت توسط شرکتهای متخلف، اعتبار تجاری آنها را زیر سوال میبرد.
شیرودی افزود: شفافیت در پاسخگویی، ارائه خدمات درخور به هموطنان و رعایت کامل حقوق مسافر برای تمام شرکتهای هواپیمایی الزامی است. در صورت عدم رعایت این موارد، ضمن امکان پیگیری قانونی توسط مسافران، سازمان هواپیمایی نیز محدودیتهای لازم را اعمال خواهد کرد.
وی توضیح داد: در صورتی که وجه بلیت، که بخشی از قراردادهای گردشگری است، توسط شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری به حساب هواپیمایی واریز شده باشد، سازمان هواپیمایی نیز در استرداد این وجه مساعدت خواهد کرد. در غیر این صورت، پیگیری موضوع باید از طریق سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام شود.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پایان خاطرنشان کرد: برنامههای جاری سازمان، از سامانه جدید استرداد وجه گرفته تا اعمال محدودیتهای پروازی برای شرکتهای بیتفاوت به حقوق مسافران، همگی با هدف ارتقای شفافیت، افزایش رضایتمندی عمومی و تکریم واقعی مسافران طراحی و اجرا شدهاند و این مسیر تا استرداد آخرین بلیت بدون مماشات ادامه خواهد یافت.