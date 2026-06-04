به گزارش ایلنا، بیمه مرکزی اعلام کرد: روند جبران خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ رمضان با شتاب مطلوبی ادامه دارد و بر اساس آخرین آمار، تاکنون خسارت بیش از ۱۷ هزار پرونده تعیین تکلیف و به مالکان زیاندیده پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، در تازه‌ترین مرحله از پرداخت خسارت‌ها، مبلغ ۱۴۳۱ میلیارد ریال برای ۱۸۶۸ پرونده تکمیل‌شده به حساب مالکان خودرو‌های آسیب‌دیده واریز شد.

با احتساب این مرحله، مجموع خسارت پرداختی به خودرو‌های شخصی آسیب‌دیده از جنگ رمضان تا یازدهم خردادماه به ۱۰۱۵۹ میلیارد ریال رسیده است.

تاکنون ۳۰۱۶۹ دستگاه خودروی آسیب‌دیده از سوی سازمان‌های مدیریت بحران و ستاد‌های بحران استانداری‌ها در ۲۸ استان کشور برای ارزیابی به شعب بیمه ایران معرفی شده‌اند که از این تعداد، ارزیابی ۲۴۹۲۰ دستگاه به پایان رسیده است.

همچنین خسارت ۱۷۷۰۷ پرونده به طور کامل پرداخت شده که بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های ارزیابی‌شده را شامل می‌شود.

این آمار نشان‌دهنده پیشرفت مستمر فرآیند رسیدگی و تبدیل بخش قابل توجهی از پرونده‌های کارشناسی‌شده به پرداخت نهایی است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که رسیدگی به خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه نیز ادامه دارد و تاکنون خسارت ۴۴۷۰ دستگاه خودرو با پرداخت مبلغ ۴۱۴۰ میلیارد ریال به طور کامل تسویه شده و در مجموع هر دو جنگ تا کنون مبلغ ۱۴۳۰۰ میلیارد ریال به خسارت دیدگان پرداخت شده است.

بررسی روند اجرایی پرداخت خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده نشان می‌دهد بخش عمده پرونده‌های معرفی‌شده وارد مراحل نهایی رسیدگی شده‌اند و با تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بحران استان‌ها، بیمه مرکزی و بیمه ایران، روند ارزیابی و پرداخت خسارت پرونده‌های باقی‌مانده نیز با سرعت در حال انجام است.

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