وی افزود: با تقسیم‌بندی دقیق و جداسازی هوشمندانه مواد مورد نیاز صنایع مادر و استراتژیک، به‌دنبال آن هستیم که منابع ارزی را مدیریت کنیم که این کار با کمک تولیدکنندگان واقعی و بهینه‌سازی زنجیره تامین پتروشیمی و سایر صنایع استراتژیک محقق خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تشریح راهبردهای جدید این وزارتخانه و با تاکید بر اهمیت مدیریت شرایط پساجنگ تاکید کرد: همان‌طور که در ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم با مدیریت دقیق و مشارکت بخش خصوصی توانستیم کشور را از بحران عبور دهیم، امروز نیز خط تولید، خط مقدم دفاعی ماست.

وی با اشاره به‌ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری و ارزی کشور، ادامه داد: با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، تمامی موانعی که منجر به توقف خطوط تولید یا معطلی مواد اولیه در بنادر می‌شود، می‌بایست برطرف شود.

اتابک با بیان اینکه واردات کالاهای مصرفی را از مواد اولیه تولید به‌منظور جلوگیری از هدررفت منابع ارزی به‌صورت هوشمندانه تفکیک کرده‌ایم، اضافه کرد: صنعت پتروشیمی و سایر صنایع کلیدی کشور، ظرفیت‌های عظیمی دارند که نیازمند هماهنگی‌های اجرایی بیشتر برای اجرای صحیح برنامه‌های خود هستند. ما تمام قد پای کار تولید ایستاده‌ایم و از فعالان این حوزه نیز انتظار داریم با تعهد کامل، در مسیر نوسازی و افزایش بهره‌وری در پالایشگاه‌ها و خطوط تولید گام بردارند.

وزیر صمت، با اطمینان‌بخشی به تولیدکنندگان تاکید کرد: مسائل و نگرانی های موجود در حوزه تامین مواد اولیه و واردات با همکاری تیم اقتصادی دولت در حال تسریع است و اجازه نخواهیم داد چرخ تولید متوقف شود.

وی همچنین گفت: دوران مدیریت منفعلانه به پایان رسیده و ما باید در کوتاه‌ترین زمان، ضمن بازسازی واحدها و صنایع آسیب دیده جنگ آمریکایی- صهیونی، بهره‌وری کشور را به حداکثر برسانیم.