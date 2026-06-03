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رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:

صیانت از سرمایه‌های انسانی سازمان ملی استاندارد ضروری است

صیانت از سرمایه‌های انسانی سازمان ملی استاندارد ضروری است
کد خبر : 1794063
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رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در مراسم تکریم و معارفه سرپرست دفتر مرکزی حراست سازمان، صیانت و حفاظت از سرمایه‌های انسانی را از مهم‌ترین مأموریت‌های حراست برشمرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فرزانه انصاری امروز در این مراسم با تأکید بر نقش کلیدی منابع انسانی در پیشبرد اهداف سازمان اظهار داشت: «نیروهای انسانی از مهم‌ترین و ارزشمندترین سرمایه‌های هر سازمان برای تحقق اهداف و اجرای موفق برنامه‌ها هستند و صیانت و حفاظت از آنان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.»

وی با اشاره به انتظارات موجود از دفاتر حراست افزود: «شناسایی مخاطرات و ریسک‌های سازمانی و انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز تخلفات، از جمله مهم‌ترین وظایف و انتظارات از مجموعه حراست است.»

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین تصریح کرد: «حراست، ضمن ایفای نقش مشاور امین برای رئیس سازمان، باید در جهت تقویت انضباط کاری، ارتقای سلامت اداری، رعایت عدالت و ایجاد فضایی امن و آرام برای فعالیت مؤثر همکاران تلاش کند.»

در پایان این مراسم، سید اکبر حسینی به‌عنوان سرپرست دفتر مرکزی حراست سازمان معرفی و از خدمات رضا فخیمی، مدیرکل پیشین این دفتر، تقدیر شد.

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