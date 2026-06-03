وی با اشاره به انتظارات موجود از دفاتر حراست افزود: «شناسایی مخاطرات و ریسک‌های سازمانی و انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز تخلفات، از جمله مهم‌ترین وظایف و انتظارات از مجموعه حراست است.»

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین تصریح کرد: «حراست، ضمن ایفای نقش مشاور امین برای رئیس سازمان، باید در جهت تقویت انضباط کاری، ارتقای سلامت اداری، رعایت عدالت و ایجاد فضایی امن و آرام برای فعالیت مؤثر همکاران تلاش کند.»

در پایان این مراسم، سید اکبر حسینی به‌عنوان سرپرست دفتر مرکزی حراست سازمان معرفی و از خدمات رضا فخیمی، مدیرکل پیشین این دفتر، تقدیر شد.