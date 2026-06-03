به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، مشاوران و منابع مطلع اعلام کردند که برنامه‌ریز دولتی چین به بعضی پالایشگاه‌های مستقل اجازه داده است که از ماه ژوئن تولید خود را کاهش دهند.

شرکت تحقیقاتی هورایزن اینسایتس (Horizon Insights) روز دوشنبه (۱۲ خرداد) در یادداشتی اعلام کرد: برخی پالایشگاه‌های کوچک در استان شرقی شاندونگ می‌توانند تولید خود را به کمتر از ۸۰درصد میانگین ماهانه سال گذشته کاهش دهند.

این موافقت در مقابل دستورعمل پیشین چین به پالایشگاه‌ها مبنی بر حفظ میانگین تولید ​​دو سال گذشته است که به‌منظور تأمین عرضه داخلی سوخت به‌ دلیل اختلال ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال تردد از تنگه هرمز، آبراه حیاتی خاورمیانه، به پالایشگاه‌ها اعلام شده بود.

این سیاست سبب شد پالایشگاه‌ها از سویی با محدودیت قیمت‌های سوخت در داخل کشور و از سوی دیگر با افزایش هزینه واردات نفت خام زیر فشار قرار گیرند که درنتیجه بعضی از آن‌ها ماه گذشته به دلیل افت حاشیه سود، تولید خود را کاهش دادند.

به گفته منابع، بعضی پالایشگاه‌ها در شاندونگ اوایل ماه مه از دولت چین اجازه گرفتند تا مقدار پالایش را کاهش دهند یا فعالیت برخی واحدهای مشخص را متوقف کنند.

منابع تجاری همچنین گفتند: حتی با وجود تغییرهای تازه هم الزام برای تولید، همچنان باری بر دوش این بخش خواهد گذاشت؛ زیرا پالایش هر بشکه نفت هزینه‌بر است و پالایشگران ترجیح می‌دهند که فعالیت واحدها را به‌طور کامل متوقف کنند.

در همین حال، شرکت مشاوره اویل‌کم (OilChem) چین اعلام کرد که پالایشگاه‌های مستقل شاندونگ حدود ۱۶درصد از بنزین و یک‌چهارم گازوئیل این کشور را در ماه مه تولید کردند.

بااین‌حال، به کمک محدودیت‌های صادراتی و کاهش شدید تقاضای سوخت ازسوی ناوگان حمل‌ونقل به دلیل برقی‌شدن در چند سال گذشته، هر دو سوخت اکنون به‌وفور عرضه می‌شوند.

اویل‌کم اعلام کرد که میانگین عملکرد واحد تقطیر نفت خام پالایشگاه‌های مستقل شاندونگ در ماه مه، به دلیل الزام آن‌ها به عرضه، ۵۳.۳۹درصد بود که نسبت به آوریل ۱.۹۴درصد کاهش داشته، اما نسبت به سال گذشته ۶.۱۸درصد افزایش یافته است.

بااین‌حال، به دلیل کاهش تقاضای داخلی سوخت و افزایش هزینه‌های نفت خام ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، پالایش هر تن نفت خام وارداتی ​​۷۵۲ یوان (۱۱۱.۲۱ دلار) به این پالایشگاه‌ها ضرر می‌زند، درحالی‌که این رقم در ماه آوریل ۲۰۲ یوان بود.

پیش از آغاز جنگ علیه ایران، حدود یک‌پنجم از محموله‌های نفت خام و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد.

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