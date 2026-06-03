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رشد چشمگیر قیمت محصولات کشاورزی در زمستان ۱۴۰۴

رشد چشمگیر قیمت محصولات کشاورزی در زمستان ۱۴۰۴
کد خبر : 1794010
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آمار‌های رسمی نشان می‌دهد قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی و دامی در زمستان ۱۴۰۴ افزایش قابل توجهی داشته است.

به گزارش ایلنا، متوسط قیمت تولیدکننده (سرخرمن) محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در زمستان ۱۴۰۴ منتشر شد؛ آماری که از افزایش قابل توجه قیمت در بخش‌های مختلف کشاورزی، دامداری و خدمات تولید حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، در بخش محصولات زراعی و باغی، ذرت دانه‌ای با رشد ۲۰۶.۸ درصدی، پرتقال با افزایش ۱۶۰.۴ درصدی و نارنج با رشد ۱۰۵.۴ درصدی بیشترین افزایش قیمت را نسبت به زمستان سال قبل تجربه کرده‌اند.

همچنین قیمت گوجه‌فرنگی ۵۸.۷ درصد، اسفناج ۵۲.۶ درصد، پنبه ۴۷.۱ درصد و خیار ۲۸ درصد افزایش یافته است. در مقابل، پیاز تنها محصولی بود که با کاهش ۱۰.۹ درصدی قیمت مواجه شد.

در بخش دامداری نیز روند افزایشی قیمت‌ها ادامه داشته است. متوسط قیمت هر کیلوگرم گوسفند و بره پرواری زنده با رشد ۸۶.۹ درصدی و گاو پرواری زنده با افزایش ۱۲۸.۱ درصدی همراه بوده است.

براساس این آمار، قیمت شیر گوسفند و شیر گاو نیز به ترتیب ۱۵۱.۶ و ۱۵۳.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

گزارش منتشر شده همچنین از رشد هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی حکایت دارد. هزینه شخم زمین زراعی آبی ۶۳.۵ درصد و شخم زمین دیم ۸۲.۱ درصد افزایش یافته است. هزینه دیسک زمین‌های زراعی آبی و دیم نیز به ترتیب ۶۴.۴ و ۶۷.۸ درصد رشد داشته است.

کارشناسان معتقدند افزایش همزمان قیمت محصولات، دام زنده، فرآورده‌های دامی و خدمات مکانیزاسیون نشان‌دهنده رشد هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی است؛ موضوعی که می‌تواند بر قیمت تمام‌شده محصولات و بازار مواد غذایی در ماه‌های آینده تأثیرگذار باشد.

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