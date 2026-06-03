آب و برق پرمصرف ها قطع می شود

به گزارش ایلنا، عباس علی آبادی گفت: ما در شرایطی هستیم که باید به هم کمک کنیم اما افرادی هستتد که در شرایط سخت به منافع خودشان فکر می کنند.

وی افزود: ما تلاش می کنیم برق را به همه منازل برسانیم و آب را به همه سطوح مصرف کننده متناسب با اهداف راهبردی کشور انتقال دهیم.

وزیر نیرو گفت: امسال اوضاع آب در برخی استان ها بهتر شده ولی استان اصفهان، تهران و قم همچنان در تنش هستند هرچند وضعیت شان نسبت به سال گذشته بهتر است.

وی تصریح کرد: در مورد پرمصرفهای آب و برق قواعدی در کشور تعیین شده که رعایت خواهیم کرد و مطابق هر مشترکی از الگوی مصرف تجاوز کند اول جریمه های مادی را دریافت خواهد کرد و اگر ادامه دهد برق و آب شان را قطع خواهیم کرد، قانون و مقررات نیز این اجازه را داده چون منافع ملی است.

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