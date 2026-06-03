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معاملات بازار سهام به روال قبل برمی‌گردد

معاملات بازار سهام به روال قبل برمی‌گردد
کد خبر : 1793980
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بورس تهران با اعلام این خبر که معاملات بازار سهام از شنبه ۱۶ خرداد در بازه ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ انجام می‌شود، افزود: مرحله «معاملات پایانی» (TAL) دوباره از ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۰۰ عملیاتی خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، طبق اعلام بورس تهران، از روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، زمان معاملات بازار سهام دوباره به بازه ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ بازمی‌گردد و مرحله «معاملات پایانی (TAL) » نیز مجدداً عملیاتی خواهد شد.

مدیریت ارتباطات بورس تهران اعلام کرد ساعت پایان جلسه معاملاتی همه بازارهای سهام، صندوق‌های سهامی و مشتقات آنها از هفته آینده ۱۲:۳۰ خواهد بود.

در اطلاعیه بورس تهران تأکید شده است مرحله معاملات پایانی (TAL) نیز از روز شنبه، مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۰۰ برای تمام نمادهای سهامی پذیرفته شده در بازار اول و دوم بورس تهران با درنظرداشتن ملاحظات نظارتی و عملیاتی قابلیت انجام معامله خواهند داشت.

طبق این اطلاعیه، با توجه به ارتقاء سامانه معاملاتی، امکان انجام معاملات TAL در بازار ۳ نمادها فراهم شده، بنا براین تفکیک بازار معاملات پایانی از بازار معاملات عمده، نماد معاملاتی برای انجام معامله در این مرحله، از «نماد۴» به «نماد۳» تغییر خواهد یافت.

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