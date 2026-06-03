رشد تولید و صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۵ ادامه یافت
براساس گزارش بولتن سالانه آماری اوپک، صنایع نفت و گاز ایران در سال ۲۰۲۵ با وجود نوسانهای بازار جهانی انرژی و افت قیمت نفت، روند روبهرشد تولید و صادرات را حفظ کرده و این موضوع نقشی مهم در تثبیت جایگاه این کشور در بازارهای جهانی انرژی و حفظ درآمدهای ارزی داشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از شصتویکمین شماره بولتن آماری سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، مجموع صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران در سال ۲۰۲۵ به روزانه ۲ میلیون و ۸۳ هزار بشکه رسید که در مقایسه با رقم روزانه یکمیلیون و ۹۷۷ هزار بشکه در سال ۲۰۲۴، افزایش ۱۰۶ هزار بشکهای را نشان میدهد.
در بخش نفت خام نیز صادرات ایران روندی افزایشی داشته است. میانگین صادرات نفت خام کشور از روزانه یکمیلیون و ۵۶۶ هزار بشکه در سال ۲۰۲۴ به روزانه یکمیلیون و ۶۶۶ هزار بشکه در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت که نشاندهنده رشد روزانه ۱۰۰ هزار بشکهای صادرات نفت خام است. این عملکرد در شرایطی به ثبت رسیده که بازار جهانی نفت با رقابت فشرده میان تولیدکنندگان و نوسانهای قیمتی روبهرو بوده است.
آمارهای اوپک همچنین از حفظ جایگاه ایران در بخش پالایش نفت حکایت دارد. ظرفیت پالایش نفت کشور در سال ۲۰۲۵ به روزانه ۲ میلیون و ۲۳۷ هزار بشکه رسید و حجم فرآورش نفت خام نیز با افزایش روزانه ۷ هزار بشکهای نسبت به سال ۲۰۲۴، به یکمیلیون و ۸۷۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. این ارقام نشان میدهد ایران همچنان یکی از کشورهای پیشرو اوپک از نظر توان پالایشی به شمار میرود.
روند افزایشی صادرات فرآوردههای نفتی ایران
صادرات فرآوردههای نفتی نیز بهطور همزمان مسیر افزایشی خود را ادامه داد. صادرات این بخش از روزانه ۴۱۱ هزار بشکه در سال ۲۰۲۴ به روزانه ۴۱۷ هزار بشکه در سال ۲۰۲۵ رسید. رشد صادرات فرآوردهها افزونبر ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به خامفروشی، بیانگر توسعه ظرفیتهای پالایشی و تقویت زیرساختهای تجاری کشور است.
در بخش تولید نیز صنعت نفت ایران عملکردی مثبت ثبت کرده است. براساس گزارش بولتن سالانه آماری اوپک، میانگین تولید نفت خام کشور در سال ۲۰۲۵ به ۳ میلیون و ۲۶۳ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به سال پیش ۶ هزار بشکه افزایش داشته است. این در حالی است که برخی تولیدکنندگان بزرگ جهان ازجمله روسیه و عراق با کاهش تولید روبهرو بودهاند.
دادههای بولتن سالانه آماری اوپک نشان میدهد ترکیب افزایش تولید، رشد صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی و توسعه ظرفیتهای پالایشی، به صنعت نفت ایران کمک کرده است تا سهم خود را در تجارت جهانی انرژی حفظ کند. این روند همچنین نشان میدهد درآمدهای نفتی کشور فقط به قیمت نفت وابسته نیست و افزایش حجم صادرات میتواند بخشی از آثار ناشی از افت قیمتها را جبران کند.
درآمدزایی ۴۵ میلیارد دلاری با تداوم تولید
بررسی آمارهای اوپک حاکی از آن است که ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۵ میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار درآمد نفتی کسب کرده است؛ رقمی که اهمیت تداوم تولید و صادرات نفت و فرآوردههای نفتی را در اقتصاد کشور بیش از پیش نمایان میکند.
در بخش گاز طبیعی نیز روند افزایشی مشاهده میشود. مصرف گاز ایران در سال ۲۰۲۵ به ۲۷۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون مترمکعب رسید که نسبت به سال ۲۰۲۴، افزایشی معادل ۲ میلیارد و ۶۸۶ میلیون مترمکعب را نشان میدهد. همزمان، تولید گاز کشور نیز با رشد ۲ میلیارد و ۷۷۶ میلیون مترمکعبی به ۲۸۰ میلیارد و ۳۸۷ میلیون مترمکعب رسید که بیانگر تداوم توسعه ظرفیت تولید و پاسخگویی به رشد تقاضای داخلی است.
مجموع این شاخصها نشان میدهد صنایع نفت و گاز ایران در سال ۲۰۲۵ توانسته است با اتکا به ظرفیتهای تولیدی، پالایشی و صادراتی خود، جایگاه مؤثری در بازار جهانی انرژی حفظ کند و در عین حال نیازهای روبهرشد داخلی را نیز پاسخ دهد.