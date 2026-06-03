به گزارش ایلنا از اهداف، مهدی عبوری، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف با اشاره به واگذاری ۵ درصد از سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به گروه توسعه مالی مهر آیندگان «ومهان» گفت: این معامله با پشتوانه کارشناسی و متکی بر یک فرآیند ارزش‌گذاری مستقل و حرفه‌ای در چارچوب سیاست‌های کلان گروه سرمایه‌گذاری اهداف برای بهینه‌سازی ترکیب دارایی‌ها، افزایش نقدشوندگی پرتفوی، مدیریت حرفه‌ای منابع و صیانت از حقوق ذی‌نفعان اصلی، به‌ویژه بازنشستگان صنعت نفت انجام شده است.

وی تصریح کرد: گروه سرمایه‌گذاری اهداف، به‌عنوان یکی از بازوهای مهم سرمایه‌گذاری مرتبط با منافع بازنشستگان صنعت نفت، در تصمیم‌گیری‌های خود همواره اصل صیانت از حقوق ذی‌نفعان را مدنظر قرار می‌دهد. از این منظر، فروش بخشی از سهام تابان فردا به گروه توسعه مالی مهر آیندگان، اقدامی هدفمند برای آزادسازی بخشی از ارزش دارایی، تقویت انعطاف مالی، کاهش تمرکز پرتفوی و فراهم‌سازی امکان سرمایه‌گذاری در فرصت‌های جدید و پربازده‌تر است.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف گفت: این معامله صرفاً یک خرید و فروش سهام ساده نیست؛ بلکه اقدامی در مسیر تبدیل بخشی از ارزش دارایی به منابع مالی قابل برنامه‌ریزی است. منابعی که می‌تواند در خدمت پایداری مالی، سرمایه‌گذاری‌های آتی و تقویت ظرفیت گروه سرمایه‌گذاری اهداف برای ایفای نقش مؤثرتر در تأمین منافع بازنشستگان صنعت نفت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اعتماد ذی‌نفعان مهم‌ترین سرمایه گروه سرمایه‌گذاری اهداف است، اظهار داشت: ما خود را در برابر بازنشستگان صنعت نفت مسئول می‌دانیم و بر همین اساس، هر تصمیم سرمایه‌گذاری یا واگذاری باید از فیلتر منافع بلندمدت آنان عبور کند. فروش این بلوک سهام نیز با همین رویکرد انجام شده و هدف آن، نه صرفاً تحقق یک درآمد مقطعی، بلکه حفظ ارزش دارایی‌ها، افزایش قدرت مانور مالی و تقویت پایداری منابع در بلندمدت است.

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