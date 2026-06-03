عناوین روزهای هفته صرفهجویی در مصرف آب سال ۱۴۰۵ اعلام شد؛
*"آب، سرمایه مشترک" شعار فعالیتهای فرهنگی حوزه آب*
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تعیین شعار محوری و عناوین روزهای هفته صرفهجویی در مصرف آب سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا، برنامههای هفته صرفهجویی در مصرف آب امسال با شعار محوری *«آب، سرمایه مشترک»* برگزار خواهد شد؛ شعاری که بر ضرورت صیانت همگانی از منابع آبی و نقش مشترک تمامی بخشهای جامعه در مدیریت مصرف آب تأکید دارد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، هر یک از روزهای این هفته به یکی از موضوعات مهم و راهبردی حوزه آب اختصاص یافته است تا از طریق اجرای برنامههای فرهنگی، آموزشی، رسانهای و ترویجی، ابعاد مختلف مدیریت مصرف آب برای شهروندان تشریح شود.
عناوین روزهای هفته صرفهجویی در مصرف آب سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
دوشنبه ۲۵ خرداد: آب، تابآوری و امنیت ملی
سهشنبه ۲۶ خرداد: خانواده هوشمند و فرهنگ مصرف
چهارشنبه ۲۷ خرداد: آب، ارزشهای دینی و حماسه کربلا
پنجشنبه ۲۸ خرداد: آب، اقتصاد و سرمایهگذاری
جمعه ۲۹ خرداد: پساب، محیط زیست و توسعه پایدار
شنبه ۳۰ خرداد: آب، تحولات فناورانه و هوش مصنوعی
یکشنبه ۳۱ خرداد: آب، مردمیسازی اقتصاد و مسئولیت اجتماعی
روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم، رسانهها، دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی، برنامههای هفته صرفهجویی در مصرف آب بتواند گامی مؤثر در جهت نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه و افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفظ منابع ارزشمند آب کشور باشد.