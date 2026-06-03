افزایش ظرفیت انبارهای منطقه ویژه لامرد به ۱۵هزار مترمربع با هدف درامدزایی پایدار

به گزارش ایلنا از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، سیدامیر برهانی نائینی، با بیان اینکه امروز سرفصل جدیدی برای درامدزایی منطقه ویژه لامرد گشوده شده است، اظهار کرد: یک سایت ۵٠ هکتاری برای جانمایی باسکول، ساختمان‌ها، انبارها و ابنیه‌های موردنیاز جهت تسهیل روند صادرات و واردات، و انجام امورات گمرکی در منطقه ویژه لامرد اختصاص یافت و ١۵ هزار مترمربع انبار سرپوشیده در این سایت جانمایی گردید که یک انبار در گذشته احداث شده است و هم‌اکنون پیشرفت فیزیکی ۴ انبار سه هزار مترمربعی حدود ٨۶درصد است که دو انبار سرپوشیده آن به زودی آماده تجهیز و بهره‌برداری می‌شود

وی با اشاره به موقعیت ویژه جغرافیایی منطقه ویژه اقتصادی لامرد که امروز بخش عظیمی از صادرات استان فارس از لامرد محقق می‌شود، اضافه کرد: این انبارها علاوه بر ارائه خدمات و رفع نیازهای سرمایه‌گذاران، یکی از پیش نیاز اجرای رویه عام است که با تسهیل صادرات از این منطقه، سبب افزایش توان صادراتی استان فارس از مبدأ لامرد، و مهم‌تر از آن درآمد مناسبی برای منطقه ویژه لامرد از سرفصل انبارداری محقق می‌شود که در صورت بهره‌برداری کامل از آن‌ها، درآمدهای پایدار منطقه همپای مناطق ویژه دیگر افزایش می‌یابد.

مدیرعامل منطقه ویژه لامرد خاطرنشان کرد: علی‌رغم گذشت عمر کوتاه از تأسیس منطقه، برنامه‌های زیرساختی با حمایت و پشتوانه سازمان توسعه‌گر ایمیدرو و نگاه با تدبیر رئیس هیات عامل آن، امروز در مرحله‌ای قرار گرفته که می‌تواند در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و رونق دو چندان اقتصادی جنوب کشور، نقش برجسته‌ای ایفا کند.