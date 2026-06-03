پرداخت 16 همت تسهیلات به صنایع تبدیلی و تکمیلی توسط بانک کشاورزی در 93 امین سال خدمت رسانی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، پرداخت 4248 فقره تسهیلات در این بخش، با هدف حمایت از واحدهای فعال در حوزه فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری، نگهداری سرد، انبارداری، تکمیل، و ارتقای فناوری صنایع وابسته به بخش کشاورزی صورت گرفته و زمینه را برای افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و کاهش خام‌فروشی فراهم کرده است.

بر اساس این گزارش، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از مهم‌ترین حلقه‌های تکمیل زنجیره تولید در بخش کشاورزی به شمار می‌رود؛ حلقه‌ای که علاوه بر جلوگیری از هدررفت محصولات، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، افزایش ماندگاری محصولات، بهبود کیفیت عرضه و ارتقای توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی دارد. بانک کشاورزی نیز با تکیه بر مأموریت تخصصی خود، تأمین مالی این بخش را یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اعتباری خود قرار داده است.

این گزارش می‌افزاید: حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی، تنها به توسعه واحدهای تولیدی محدود نمی‌شود، بلکه به‌طور مستقیم در پایداری تولید کشاورزی، کاهش فشار بر منابع پایه، بهبود بهره‌وری و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشاورزی در برابر نوسانات بازار و محدودیت‌های اقلیمی اثرگذار است. از همین رو، بانک کشاورزی در سال‌های اخیر تلاش کرده است با هدایت منابع اعتباری به سمت طرح‌های اولویت‌دار، نقش خود را در تکمیل زنجیره تولید و توزیع غذا پررنگ‌تر کند.

پرداخت 16 همت تسهیلات به این بخش طی یک‌سال گذشته، بیانگر تداوم رویکرد بانک کشاورزی در پشتیبانی از طرح‌های مولد و اشتغال‌زا در بخش کشاورزی و صنایع وابسته است؛ رویکردی که طی 93 سال فعالیت این بانک با توجه به اهمیت امنیت غذایی و ضرورت بهره‌وری بیشتر در تولید، از جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه‌ای این نهاد مالی برخوردار است.

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