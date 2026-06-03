خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خبرنامه بانک توسعه صادرات ایران (خرداد ماه)

خبرنامه بانک توسعه صادرات ایران (خرداد ماه)
کد خبر : 1793815
لینک کوتاه کپی شد.

خبرنامه بانک توسعه صادرات ایران، شامل اخبار برگزیده این بانک در خرداد ماه 1405 است.

به گزارش ایلنا، خبرنامه خردادماه ۱۴۰۵ بانک توسعه صادرات ایران، تصویری جامع از مهم‌ترین برنامه‌ها، اقدامات و دستاوردهای این بانک در حوزه حمایت از تولید و صادرات کشور ارائه می‌دهد.

در این شماره، ضمن تشریح راهبردهای بانک در سال جاری با محوریت تمرکز بر بخش‌های مولد اقتصادی و چابک‌سازی سازمانی، گزارش‌هایی از حمایت مالی از صنایع مختلف و شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه خدمات بانکداری نوین از طریق پلتفرم «الماسان»، اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی، بخشودگی جرایم تأخیر اقساط وام‌ها، افزایش سقف تراکنش کارت‌ها و اعلام نرخ حق‌الوکاله سال ۱۴۰۵ منتشر شده است.

همچنین مدیرعامل بانک بر تداوم سودآوری، ارتقای کیفیت خدمات و حمایت هدفمند از بنگاه‌های صادرات‌محور به عنوان اولویت‌های اصلی بانک تأکید کرده است.

خبرنامه بانک توسعه صادرات ایران (خرداد ماه)

خبرنامه بانک توسعه صادرات ایران (خرداد ماه)

خبرنامه بانک توسعه صادرات ایران (خرداد ماه)خبرنامه بانک توسعه صادرات ایران (خرداد ماه)

خبرنامه بانک توسعه صادرات ایران (خرداد ماه)

خبرنامه بانک توسعه صادرات ایران (خرداد ماه)

خبرنامه بانک توسعه صادرات ایران (خرداد ماه)

خبرنامه بانک توسعه صادرات ایران (خرداد ماه)

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی