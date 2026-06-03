خبرنامه بانک توسعه صادرات ایران (خرداد ماه)
خبرنامه بانک توسعه صادرات ایران، شامل اخبار برگزیده این بانک در خرداد ماه 1405 است.
به گزارش ایلنا، خبرنامه خردادماه ۱۴۰۵ بانک توسعه صادرات ایران، تصویری جامع از مهمترین برنامهها، اقدامات و دستاوردهای این بانک در حوزه حمایت از تولید و صادرات کشور ارائه میدهد.
در این شماره، ضمن تشریح راهبردهای بانک در سال جاری با محوریت تمرکز بر بخشهای مولد اقتصادی و چابکسازی سازمانی، گزارشهایی از حمایت مالی از صنایع مختلف و شرکتهای دانشبنیان، توسعه خدمات بانکداری نوین از طریق پلتفرم «الماسان»، اجرای برنامههای مسئولیت اجتماعی، بخشودگی جرایم تأخیر اقساط وامها، افزایش سقف تراکنش کارتها و اعلام نرخ حقالوکاله سال ۱۴۰۵ منتشر شده است.
همچنین مدیرعامل بانک بر تداوم سودآوری، ارتقای کیفیت خدمات و حمایت هدفمند از بنگاههای صادراتمحور به عنوان اولویتهای اصلی بانک تأکید کرده است.