خبرنامه بانک توسعه صادرات ایران (خرداد ماه)

به گزارش ایلنا، خبرنامه خردادماه ۱۴۰۵ بانک توسعه صادرات ایران، تصویری جامع از مهم‌ترین برنامه‌ها، اقدامات و دستاوردهای این بانک در حوزه حمایت از تولید و صادرات کشور ارائه می‌دهد.

در این شماره، ضمن تشریح راهبردهای بانک در سال جاری با محوریت تمرکز بر بخش‌های مولد اقتصادی و چابک‌سازی سازمانی، گزارش‌هایی از حمایت مالی از صنایع مختلف و شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه خدمات بانکداری نوین از طریق پلتفرم «الماسان»، اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی، بخشودگی جرایم تأخیر اقساط وام‌ها، افزایش سقف تراکنش کارت‌ها و اعلام نرخ حق‌الوکاله سال ۱۴۰۵ منتشر شده است.

همچنین مدیرعامل بانک بر تداوم سودآوری، ارتقای کیفیت خدمات و حمایت هدفمند از بنگاه‌های صادرات‌محور به عنوان اولویت‌های اصلی بانک تأکید کرده است.

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