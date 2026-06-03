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پرداخت مطالبات گندم‌کاران کلید خورد

پرداخت مطالبات گندم‌کاران کلید خورد
کد خبر : 1793790
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با عاملیت بانک کشاورزی تا روز 12 خرداد ماه سال جاری دو میلیون و 290 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری و 109 هزار و 303 میلیارد ریال به حساب گندمکاران واریز شده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، با هدف جلب رضایت گندمکاران و تسریع در روند واریز وجوه گندم، فرایند واریز به حساب 23214 گندم‌کار پس از تأمین اعتبار از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از روز گذشته کلید خورد.

بر اساس این گزارش، از ابتدای فصل برداشت گندم تا کنون 341 مرکز خرید در سطح کشور با استفاده از سامانه جامع خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی حدود 330 هزار محموله گندم به ارزش یک میلیون و 126 هزار میلیارد ریال را از کشاورزان خریداری کرده اند.

این گزارش می‌افزاید: بانک کشاورزی آمادگی دارد پرداخت های بعدی را به محض تأمین اعتبار حتی در روزهای تعطیل نیز انجام دهد.

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