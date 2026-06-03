قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا؛ امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۷ هزار و ۱۸۹ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۵ هزار و ۸۶۴ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۱ هزار و ۳۴۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۹ هزار و ۸۰۲ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۷۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۷۱۸ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه دو هزار و ۲۸ تومان و قیمت خرید حواله آن دو هزار و ۱۰ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۷۶۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۵۶۸ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۴۴ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۳۱ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۶۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۲۳۳ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۷ هزار و ۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۶ هزار و ۱۳۲ تومان است.