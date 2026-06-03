رییس کمیته فقهی بازار سرمایه :
فروش متری مسکن در بورس اشکال فقهی ندارد/ معامله امتیازات صادراتی در بورس
رییس کمیته فقهی بازار سرمایه گفت: به هر حال فروش متری مسکن در بورس مشکل فقهی ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، غلامرضا مصباحیمقدم، رییس کمیته فقهی سازمان بورس در نشست خبری امروز با اشاره آخرین تصمیمات برای فروش متری مسکن در بورس اظهار داشت: سال گذشته این موضوع را در دستور کار نداشتیم و اصل مسأله بلامانع است اما به نظر کارشناسان ممکن است مناقشاتی مطرح شود وگرنه تفاوتی وجود ندارد مسکن را به یکجا به فروش برسانیم یا متری.
وی تاکید کرد: به هر حال فروش متری مسکن در بورس مشکل فقهی ندارد .
رییس کمیته فقهی درباره راهاندازی صندوقهای ارز مرز در بازار سرمایه گفت: موضوع رمز ارزها را در دستور کار نداشتیم و در نوبت است.
مصباحی مقدم با اشاره به جدیدترین مصوبات این کمیته اظهار داشت: یکی از مصوبات جدید انتشار اوراق گواهی صرفهجویی برای سایر حاملهای انرژی به همراه برق است.
وی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از جدیدترین مصوبات کمیته انتشار گواهی امتیاز صادراتی از سوی صادرکنندگان است که در این سازوکار صادرکنندگان میتوانند امتیازات صادراتی خود را در بورس به فروش برسانند.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس همچنین با تاکید بر مولدسازی طلاهای موجود در مخازن بورس کالا افزود: قرار بر این شده است طلا به صورت شمش به صنعتگر طلا داده شود و سازنده، محصولات را در بازار عرضه و شمش را به همراه منافع آن دریافت کند.
مصباحی مقدم گفت: از دیگر موارد استفاده از اجاره سهام است که در دنیا این موضوع سابقه نداشت و در ساز و کار تعیین شده قرار شده که سهام اجاره داده شود اما مالکیت آن منتقل نشود و از محل اجاره آن، تامین مالی صورت میگیرد و در نهایت سهم پس از مدتی به مالک سهام برگردانده میشود
وی افزود: همچنین درخواست صدور مجوز انتشار اوراق منفعت برای شرکتهای پتروشیمی ارائه شد که در این مصوبه ۹۰ درصد اوراق منتشره مقید به بازخرید و ۱۰ درصد به صورت آزاد است و سقف و سود مشخصی برای آن تعیین نشده است.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس اظهار داشت: یکی دیگر از موضوعاتی که مورد بررسی و تصویب قرار گرفت اخذ کارمزد از مانده وجوه مشتریان در کارگزاریها بود که کارگزاریها بتوانند این وجوه را در بانک سپرده گذاری کرده و سپس منافع آن را به مشتریان برگرداند.