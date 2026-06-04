باوجود محاصره بنادر افت شدیدی در تجارت نداشتیم/ دلیل تشکیل صف کامیون در برخی مرزها

سید محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «آیا تجارت کشور اعم از واردات و صادرات کالا از زمان محاصره دریایی بنادر جنوبی کشور توسط آمریکا کاهش داشته است؟» گفت: تجارت ما آنطور که تصور می‌کردند با محاصره دریایی کاهش شدیدی داشته باشد، اتفاق نیفتاد.

افت شدیدی در تجارت نداشتیم

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تصور می‌کردند که با محاصره دریایی بنادر جنوبی کشور، تجارت ما افت عجیب و غریبی داشته باشد و به طور مثال، نصف شود؛ اما این اتفاق نیفتاد. ممکن است صادرات و واردات ما درصد محدودی کم شده باشد که آن هم مربوط به عمدتا کالا‌های غیر اساسی بود، زیرا کالا‌های اساسی هم به جهت ذخایر قبلی و هم به جهت اینکه از مسیر‌های مختلف به ویژه شمال کشور برنامه‌ریزی شده بود که وارد شود، دچار چالش نشد و خوشبختانه با چالشی در ذخایر راهبردی و تامین کالا‌های اساسی مواجه نشدیم و افت واردات و صادرات عمدتا روی کالا‌های صنعتی بوده است.

قنادزاده ادامه داد: این کاهش تجارت طبیعی هم بوده است، زیرا به جهت اینکه شرایط ناامن بوده، برخی تجار کالا‌های خود را برای صادرات یا واردات نگه داشتند و حرکت ندادند که ببینند شرایط منطقه چگونه می‌شود؛ بنابراین بخشی از کاهش تجارت به دلیل تنش‌های منطقه و بخشی نیز به دلیل محدودیت‌هایی است که در کریدور‌ها به ویژه حمل دریایی اتفاق افتاده است.

تشویق تجار برای واردات کالا از مرز‌های شمالی

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تجارت ما از طریق دریا و آن هم از مسیر جنوب بوده که در این مدت مختل بوده است.

قنادزاده در پاسخ به این سوال که «چه تمهیداتی برای تسریع در تجارت از طریق سایر مرز‌ها و بنادر صورت گرفته است؟» گفت: واردات کالا‌های اساسی از مسیر بنادر شمال از شمول سهمیه‌بندی و محدودیت‌های سقف و سهمیه معاف است تا تجار برای واردات و صادرات کالا از مرز‌های شمالی تشویق شوند.

وی ادامه داد: در کنار آن، بنادر و گمرکات کشور، تمام‌وقت و ۳ شیفته شدند تا هیچ وقفه‌ای در عملیات تجاری به وجود نیاید.

در تامین کالا‌های اساسی با چالشی رو‌به‌رو نیستیم

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در مورد تهمیدات ویژه این سازمان برای تسریع در عملیات تجاری، گفت: در بحث‌های کریدوری و تجارت ریلی با چین و هم تجارت از طریق سایر روش‌هایی که به سمت شمال یا از ترکیه یا از مسیر‌های دریای خزر بوده، تقریبا همه موانع که مربوط به سازمان توسعه تجارت می‌شده، برداشته شد و محدودیت‌های تجاری به صورت عمومی خیلی کمتر شده است.

قنادزاده افزود: مجموعه تهمیداتی برای عموم تجارت و برخی به صورت اختصاصی برای مسیر‌های جایگزین جاده‌ای و زمینی و دریای شمال برای تسریع در تجارت در نظر گرفته شد تا در تامین کالا‌های اساسی با چالش رو‌به‌رو نشویم. بنابراین، اینکه با افت شدید تجارت رو‌به‌رو نشدیم به دلیل تدابیری بوده که داشتیم.

انسدادی در مرز‌ها برای تجارت نداریم

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این سوال که «آیا در حال حاضر برای واردات کالا انسدادی در مرز‌ها به ویژه با آذربایجان داریم یا خیر؟» گفت: انسدادی در مرز‌ها برای تجارت نداریم. انسدادی یکی، دو روزه در مرز آذربایجان داشتیم که با ورود رئیس‌جمهور به این موضوع، این انسداد به سرعت برطرف شد.

قنادزاده در مورد تشکیل صف کامیون‌ها در برخی مرز‌ها با توجه به افزایش تجارت زمینی، گفت: طبیعتاً وقتی حجم بالای بار که پیش از این، از سمت دریا وارد می‌شده به مرز‌های زمینی منتقل شود، از نظر کشش ناوگان، کشش گمرکات و کشش مرز‌ها و هم تفاوت عملکرد دو طرف مرز در محدودیت پذیرش کامیون، سوخت و در بحث حمل موجب تشکیل صف‌هایی برای کامیون‌ها خواهد شد.

مرز‌ها و جاده‌ها کشش حجم بالای بار را ندارند

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در برخی مرز‌ها اعم از بازرگان، ترکیه و در برخی مرز‌ها با عراق صف‌هایی از کامیون‌ها تشکیل شده است.

قنادزاده افزود: یک کشتی بعضا ۱۰۰ هزار تن یا ۷۰ هزار تن بار می‌آورد و وقتی این حجم بار بخواهد از طریق کامیون وارد شود، ممکن است در چند ده هزار کامیون تقسیم شود. بنابراین، طبیعی است که مرز‌ها و جاده‌ها کشش این حجم بار را در بازه زمانی کوتاه نداشته باشد. پس بخشی از صف، طبیعی است و بخشی هم احتمالا به دلیل محدودیت پذیرش بار باشد که مثلا در مرز بازرگان، طرف ترک گذاشته بود. ما این موارد را در دستور کار مذاکره رئیس‌جمهور با طرف ترک گذاشتیم و موضوع حل شد. برای بقیه موضوعات اعم از تجارت با پاکستان، ترکیه و عراق هم در دستور کار دیپلماسی است که آنها هم مثل ما گمرکات را سه شیفت کنند و ظرفیت پذیرش بیشتر شود و اجازه حمل یکسره احیانا بدهند تا بتوانیم مانع غیر فنی برای تجارت نداشته باشیم.

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