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۲۸ لغایت ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵؛

تهران میزبان بزرگ‌ترین رویداد صنعت کشاورزی و غذایی کشور؛ برگزاری سی‌وسومین نمایشگاه «ایران آگروفود»

تهران میزبان بزرگ‌ترین رویداد صنعت کشاورزی و غذایی کشور؛ برگزاری سی‌وسومین نمایشگاه «ایران آگروفود»
کد خبر : 1793707
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اگروفود ۱۴۰۵ با شعار «از مزرعه تا خانه» ، با حضور بیش از ۵۰۰ شرکت مطرح داخلی و خارجی، در حوزه‌های مواد غذایی، ماشین‌آلات کشاورزی و صنایع ۲۸ لغایت ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵؛ آغاز به کار می کند.

به گزارش ایلنا، سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته (ایران آگروفود) از ۲۸ لغایت ۳۱ خرداد ماه بمدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می گردد.

ایران اگروفود ۱۴۰۵ با شعار «از مزرعه تا خانه» ، با حضور بیش از ۵۰۰ شرکت مطرح  داخلی و خارجی، در حوزه‌های مواد غذایی، ماشین‌آلات کشاورزی و صنایع وابسته،بعنوان بزرگترین رویداد صنایع غذایی و کشاورزی کشور فرصتی بی نظیر برای ایجاد پیوندهای تجاری جدید و معرفی دستاوردهای نوین در صنعت کشاورزی و غذایی کشور محسوب می گردد.

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 روابط‌عمومی و امور بین‌الملل

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

 

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