رایزن بازرگانی ایران در قزاقستان خبر داد:
توسعه همکاریهای تجاری محور دیدارهای هیات ایرانی در آستانه
رایزن بازرگانی ج. ا. ایران در قزاقستان، از برگزاری مجموعهای از دیدارها و گفتوگوهای دوجانبه هیات بلندپایه کشورمان با مقامات جمهوری قزاقستان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حاشیه اجلاس و مجمع این اتحادیه در آستانه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، نسرین پابرجا با اشاره به حضور هیات ایرانی به سرپرستی سید محمداتابک وزیر صمت و همراهی محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: این دیدارها در حاشیه اجلاس اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری میان طرفین برگزار شد.
رایزن بازرگانی ج.ا ایران در قزاقستان با پرداختن به موضوعات مطرح شده در این دیدارها، افزود: راهکارهای گسترش همکاریهای اقتصادی، تقویت مناسبات تجاری و تسهیل تعاملات در حوزههای حملونقل، صنعت، زیرساخت، کشاورزی و تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
پابرجا ادامه داد: هیأت ایرانی در جریان این سفر با وزیر تجارت و همگرایی، وزیر حملونقل، وزیر صنعت و زیرساخت و وزیر کشاورزی جمهوری قزاقستان و همچنین وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیدار و گفتوگو کرد.
او با بیان اینکه محور این مذاکرات بر توسعه همکاریهای دوجانبه و منطقهای متمرکز بود، تصریح کرد: ارتقای سطح همکاریهای تجاری، تسهیل رویههای گمرکی و اسنادی، بهبود زیرساختهای حملونقل و لجستیک، توسعه همکاریهای صنعتی و معدنی و گسترش تعاملات بخش کشاورزی از مهمترین موضوعات مطرحشده در این دیدارها بود.
رایزن بازرگانی ج.ا ایران در پایان این رایزنیها را لازمه بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و تسریع در اجرای توافقات و تفاهمات پیشین میان طرفین دانست.