به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، نسرین پابرجا با اشاره به حضور هیات ایرانی به سرپرستی سید محمداتابک وزیر صمت و همراهی محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: این دیدارها در حاشیه اجلاس اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان طرفین برگزار شد.

رایزن بازرگانی ج.ا ایران در قزاقستان با پرداختن به موضوعات مطرح شده در این دیدارها، افزود: راهکارهای گسترش همکاری‌های اقتصادی، تقویت مناسبات تجاری و تسهیل تعاملات در حوزه‌های حمل‌ونقل، صنعت، زیرساخت، کشاورزی و تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

پابرجا ادامه داد: هیأت ایرانی در جریان این سفر با وزیر تجارت و همگرایی، وزیر حمل‌ونقل، وزیر صنعت و زیرساخت و وزیر کشاورزی جمهوری قزاقستان و همچنین وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیدار و گفت‌وگو کرد.

او با بیان اینکه محور این مذاکرات بر توسعه همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای متمرکز بود، تصریح کرد: ارتقای سطح همکاری‌های تجاری، تسهیل رویه‌های گمرکی و اسنادی، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، توسعه همکاری‌های صنعتی و معدنی و گسترش تعاملات بخش کشاورزی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این دیدارها بود.

رایزن بازرگانی ج.ا ایران در پایان این رایزنی‌ها را لازمه بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تسریع در اجرای توافقات و تفاهمات پیشین میان طرفین دانست.

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