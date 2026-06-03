در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
ادامه همکاریهای تجاری امارات با ایران/ بنادر جنوب فعال هستند
نماینده هرمزگان گفت: با کشور امارات هم به طور غیر مستقیم همکاریهای تجاری در حال انجام است.
عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده شرق هرمزگان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت بنادر جنوب کشور در شرایط اعمال محاصره دریایی از سوی دشمنان اظهار داشت: محاصره دریایی و مزاحمتهایی که کشتیهای جنگی آمریکا و ترامپ در حال انجام است، تاثیراتی در فعالیت کشتیرانی و واردات و صادرات در بنادر کشور داشته اما نتوانستند مبادلات کالایی ایران را با مشکلات زیادی مواجه کند.
وی ادامه داد: خوشبختانه کشورمان مرز گستردهای و وسیع دارد و از سوی دیگر مسیر مرزها متنوع هستند و بنادر کوچک و بزرگ در پهنه سرزمینی کشورمان در حال فعالیت هستند و در این شرایط محاصره هم مبادلات از طریق شناورهای متعدد در حال انجام بوده و متوقف نشده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: نکته مهم این است که مردم پای کار هستند و همواره گفتهایم که هر مشکلی که باشد با همراهی مردم میتوان با مشکل را برطرف کرد و خوشبختانه این مشکل هم با همراهی مردم مبادلات و فعالیتهای تجاری در بنادر کوچک و بزرگ در حال انجام است.
هاشمی نخل ابراهیمی تاکید کرد: ترامپ نه تنها شکست خورده جنگ است بلکه در مسائل اقتصادی هم شکست خورد و نمیتواند خواستههای استکباری خود را بر ما تحمیل کند. همانطور که در طول تاریخ ۴٧ ساله توانستیم مقاومت کنیم و تحریمها را خنثی کنیم و الان هم در این شرایط مقاومت میکنیم و میتوانیم تحریمها را خنثی کنیم.
وی با بیان اینکه کشورهای همسایه از تجارت با ایران کنار نکشیدند، گفت: بسیاری از تجار کشورهای همسایه به ایران وابسته هستند و اینگونه نیست که تنها ایران به آنها وابستگی داشته باشد و در همین شرایط از طرق مختلف با کشورهای همسایه در حال مبادله کالا هستیم.
این نماینده مجلس با اشاره به ادامه تجارت ایران و امارات تاکید کرد: با کشور امارات هم به طور غیر مستقیم همکاریهای تجاری در حال انجام است.