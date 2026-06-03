هاشم اورعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تشدید ناترازی گاز در سال جاری با توجه به کسری ۱۰۰ میلیارد متر مکعبی اظهار داشت: حقیقت این است که در تمام بخش‌های انرژی مشکل فزاینده است و بحرانی ترین آن گاز است، مشکل گاز به زمستان ختم نمی شود در تمام مدت سال مشکل داریم و این به یک باره ایجاد نشده و تنها مربوط به تبعات جنگ نیز نیست.

گاز تا ۱۰ سال آینده به روزهای «بسیار بحرانی» می رسد

وی افزود: از سال‌ها پیش و از سال ۱۳۸۰ پیش بینی شده بود که وضع گاز به اینجا می رسد و تا سال ۱۴۰۷ بحران بیشتر می شود و تا ۱۰ سال آینده اوضاع ما در حوزه گاز بسیار بحرانی خواهد بود. به دلیل جنگ هم ۲۰۰ میلیون متر مکعب یعنی ۲۵ درصد ظرفیت را از دست داده ایم هرچند از این میزان حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون متر مکعب ظرف حداقل ۴ ماه آینده وارد مدار می شود اما مابقی به چند سال آینده برمی گردد و کاری هم نمی توان کرد و یک شبه حل نمی شود.

فردای روزی که گاز نداشته باشیم؛ برق هم نداریم

استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: با نگاه به منحنی تقاضای گاز شاهدیم که متوسط رشد تقاضا هر سال ۶ درصد است و از آن بدتر اینکه سهم بخش غیرمولد اقتصاد از گاز مصرفی در حال افزایش است. اشکال دیگر اینکه برق هم وابسته به گاز است ما در اثر بی توجهی و بی برنامگی تولید را وابسته به گازی کرده ایم که اکنون آن را در اختیار نداریم و در نتیجه فردای روزی که با مشکل کسری گاز مواجه می شویم، برق هم نداریم.

صرفه جویی واقعیت است یا توهم؟

وی بیان کرد: اولین کاری برای عبور از شرایط کسری گاز به ذهن مان می رسد صرفه جویی است اما آیا صرفه جویی یک توهم است یا واقعیت؟ اگر یک شهروند عادی را تصور کنیم که همواره توصیه صرفه جویی را دریافت می کند و برای خود برنامه ریزی می کند که رعایت مصرف حامل های انرژی را داشته باشد، به بنزین نگاه می کند که وارد باک خودروی ساخت داخل می شود و در اثر بی توجهی دولت‌ها طی همه دهه‌های گذشته و حمایت بی‌جا از خودروساز و عدم پاسخگویی استاندارد بنزین توسط باک خودرو بلعیده می‌شود، و اکنون به شرایط حاد رسیده است، این شهروند در مورد برق هم به وسایلی می رسد که هیچ استانداردی نداشته و راندمان در آن رعایت نشده است. در مورد آب هم یک سوم شبکه آبرسانی تهران هدر می‌رود بنابراین این شهروند مسئولیت پذیر به این نتیجه می رسد که خود مقصر نیست، موضوع بر سر ناکارمدی دولت‌ها و تکیه بر صرفه جویی غیرعملی است و مسئله ای را حل نمی‌کند.

ناکارآمدی در سراسر حوزه انرژی موج می زند

اورعی تاکید کرد: در سراسر حوزه انرژی ناکارمدی موج می زند و یک شهروند مسئولیت‌پذیر اگر هم بخواهد رعایت مصرف مصرف را داشته باشد درواقع تمام بار ناکارمدی دولتی را به دوش می کشد.

مردم باید به نتیجه صرفه جویی مطمئن شوند

وی خاطرنشان کرد: اکنون راهکار اینکه دولت باید بتواند به مردم نشان دهد که اگر شهروند مسئولیت پذیر این بار را برای مدتی تحمل کند در مقابل مسئله حل می شود.

یارانه سکوی سقوط انرژی

این کارشناس حوزه انرژی گفت: مادامی که سیستم انرژی در دست دولت است این مسئله حل نمی شود زیرا ذات دولت ناکارمدی است وقتی قیمت‌ها و هزنیه‌ها برای تولید بالا می‌رود و از سوی دیگر برای خرید محبوبیت بین جامعه یارانه پرداخت می کند و این روند دهه ها ادامه پیدا کرده، اکنون تفاضل قیمت واقعی و قیمت تمام شده به حدی زیاد شده که دولت توان ادامه وضعیت را ندارد.

اجازه دهیم بازار شکل بگیرد

وی اضافه کرد: اگر دولت به سیاست فعلی دولتی بودن و کنترل قیمت اصرار داشته باشد هیچوقت این مسئله حل نمی شود راهکار اینکه باید برنامه پنج ساله داشته و به سمت خصوصی سازی برویم و اجازه دهیم بازار شکل بگیرد.

با تداوم انحصار هر سال وضع بدتر می شود

اورعی خاطرنشان کرد: وقتی دولت انحصار دارد قیمت تمام شده بالاست و وقتی رقابت نباشد با کمال تاسف با این سیاست ها مشکل حل نمی شود و با اطمینان می‌گویم هر سال بدتر می‌شود.

بدون تامین برق و گاز صنعت صحبت از توسعه اقتصادی توهم است

به گفته وی؛ ما اکنون پیش بینی رکورد ۶ درصدی اقتصاد را داریم، وقتی اقتصاد در رکود است مصرف برق و گاز در بخش صنعت کم می‌شود اما اگر اقتصاد شکوفا شود کسری واقعی برق و گاز مشخص می شود بنابراین وقتی نتوانیم انرژی بخش صنعت را تامین کنیم صحبت از توسعه صنعتی و اقتصادی نیز توهم است.

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