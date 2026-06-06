به جای رانت، فقط فرصت کار بدهید

غفاری خطاب به رئیس‌جمهور گفت: شما به منظور بهبود روند سازمانی، خواستار مطالبه‌گری، شجاعت و معرفی مدیران کم‌کار شدید. در حال حاضر با وجود حاکم بودن روابط خاص و سهل‌انگاری در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی – مانند؛ جهاد استقلال و توسعه نیشکر و ... فرصت فعالیت از شرکت‌های خصوصی گرفته شده است.

او ادامه داد: مطالبه فعالان خصوصی، برخورداری از بودجه دولتی، رانت و امتیاز ویژه نیست. تقاضای ما فقط فرصتی برای کار و فعالیت است. شرکتی با بیش از ۵۰ نفر پرسنل مستقیم و پرداخت بیش از دو میلیارد تومان حقوق ماهانه، چرا فرصت فعالیت پیدا نمی‌کند؟ چه دلیلی دارد شرکتی که دارای ساختار اجرایی، حسابرسی، انبارداری، لجستیک و شبکه توزیع مناسب است، تحت فشار قرار بگیرد؟غفاری تصریح کرد: در شرایطی که بخش خصوصی با تأمین اشتغال و پرداخت هزینه، پای کشور ایستاده است، چرا دولت خود را موظف به حمایت نمی‌بیند و حاضر نیست از میزان تصدی‌گری خود بکاهد؟»

جزئیات خسارت‌های صدها میلیارد تومانی

این فعال اقتصادی در ادامه توضیح داد: حدود دو سال پیش، جهاد استقلال برنجی را با نرخ ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌فاکتور کرد. متأسفانه در روند عمل به این تعهد، مشکلاتی ایجاد شد و جهاد استقلال نتوانست به تعهد خود عمل کند.

او افزود: با باطل شدن پیش‌فاکتورها، فرایند سفارش متوقف شد.در نتیجه عدم تحویل به‌موقع کالا، خسارت بزرگی به شرکت تکتا وارد شد؛ خسارتی که به دلیل اهمال و کوتاهی خود جهاد استقلال شکل گرفته بود.نه تنها با آن شرکت برخوردی نشد، بلکه بستر شکایت و محکومیت شرکت تکتا در دادگاه فراهم شد به این صورت که شرکت تکتا محکوم شد همان برنج را با قیمت آزاد حدود کیلویی ۲۵۰ هزار تومان بازپرداخت کند.

غفاری خاطرنشان کرد: این سؤال به طور جدی مطرح است که ضرر و زیان رساندن به شرکت‌های خصوصی که با تنفس مصنوعی سرپا مانده‌اند، چه نسبتی با عدالت دارد؟

غفاری همزمان به خسارت شکر اشاره کرد و گفت: شرکت تکتا شکر را با نرخ حدود ۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان خریداری کرد، اما ۷۰۰ تن بار با وجود مطالبه به‌موقع، تحویل داده نشد. در حال حاضر قیمت شکر در بازار به حدود کیلویی ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.در واقع صدها میلیارد تومان خسارت به دلیل تعلل، تصمیمات غلط و عدم حمایت دولت به شرکت وارد شده است.

غفاری گفت: شرکت ما از این توان برخوردار است که این خسارت هنگفت را با کار شبانه‌روزی، واردات، توزیع و فعالیت واقعی جبران کند. سؤال مهم این است، چه کسی قرار است از بخش خصوصی واقعی حمایت کرده و بستر مشارکت این بخش را در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی فراهم کند؟

تصمیمات با پاسکاری متوقف می‌شود

غفاری با اشاره به برگزاری جلسات و مراجعات متعدد این مجموعه با نهادهای بالادستی گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد با اکبر فتحی (معاون وزیر جهاد کشاورزی) و مسعود نمازی (رئیس جهاد استقلال)، دستور همکاری و تحویل برنج صادر شد. اما به رغم دستور صادر شده، شرکت عشایری جاهد در درون جهاد استقلال، عملاً روند کار را متوقف کرده است.

او افزود: بعد از مراجعه به توسعه نیشکر، ضمن برگزاری جلسات متعدد، نه تنها پاسخی داده نشد، بلکه با پاسکاری وقت و زمان شرکت را هدر دادند.مهمترین دلیل عدم دریافت پاسخ درست و قانع‌کننده، وجود افراد ذی‌نفع در بالاترین منصب‌های مدیریتی در توسعه نیشکر است که به تصمیم‌گیرنده اصلی بازار تبدیل شده‌اند.در چنین شرایطی فقط شرکت‌های خاص امکان همکاری دارند و بقیه رقباء با برچسب‌زنی از عرصه فعالیت حذف می‌شوند.

غفاری تصریح کرد: در واقع با وجود تغییر متوالی مدیرعامل‌های شرکت بازرگانی توسعه نیشکر، بدنه اصلی تصمیم‌گیر به مدت بیست سال همچنان ثابت باقی مانده و هیچ مرجعی پاسخگوی حذف بخش خصوصی فعال نیست.

چرا فرصت رشد از بخش خصوصی فعال سلب می‌شود؟

غفاری خطاب به رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: شما و رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردید که کشور باید به دست نیروهای جوان، متخصص و بخش خصوصی واقعی اداره شود. پس چرا فرصت فعالیت از شرکت‌های خصوصی فعال سلب شده و اجازه رشد به آنها داده نمی‌شود؟

غفاری ادانه داد: انتظار ما این است که بخش اقتصادی واقعی که شناخت کافی از بازار داشته و از تکنولوژی، ساختار، شبکه فروش، افراد متخصص و زیرساخت مناسب برخوردار است، بیش از این پشت در متوقف نشود. در حالی که تنها حلقه‌های خاص محدود و خصولتی فرصت حضور در این بستر را پیدا می‌کنند.