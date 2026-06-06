پتروشیمی ایلام؛ نمونه بارز خلق فرصت از دل تنگناها برای بازآفرینی ساختار تولید و کاهش هزینهها
کد خبر : 1784273
سال گذشته با وجود تنگناها و مشکلات عدیده صنعت پتروشیمی؛ پتروشیمی ایلام تنها به دنبال تداوم تولید نبود، بلکه با رویکردی مبتنی بر بهینهسازی فرآیند، تغییر سبد محصولات، بومیسازی تجهیزات راهبردی و ایفای نقش فعال در مسئولیت اجتماعی، مسیر تازهای از ارزشآفرینی را دنبال کرد؛ مسیری که آثار آن هم در صورتهای مالی و هم در مناسبات منطقهای و زیستمحیطی قابل مشاهده بود و در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
ایلنا؛ در شرایطی که صنعت پتروشیمی ایران در سالهای اخیر همزمان با فشار تحریمها، نوسانات ارزی، محدودیتهای انرژی و الزامات سختگیرانه زیستمحیطی با چالشهای جدی مواجه بود، حمله ناجوانمردانه اخیر آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به کشورمان و تخریب و بمباران مجتمعهای پتروشیمی بهویژه پتروشیمی ماهشهر، آسیبها و مشکلات صنعت پتروشیمی را دوچندان کرد.
با این وجود برخی مجتمعها توانستهاند از دل همین تنگناها، فرصتهایی برای بازآفرینی ساختار تولید، کاهش هزینهها و افزایش ارزش افزوده خلق کنند که پتروشیمی ایلام نیز یکی از همین نمونهها است.پتروشیمی ایلام اخیراً موفق شده با اجرای زنجیرهای از اقدامات فنی، مدیریتی، فناورانه و اجتماعی، تصویری متفاوت از یک بنگاه صنعتی صِرف ارائه دهد.
سال گذشته با وجود تنگناها و مشکلات عدیده صنعت پتروشیمی؛ پتروشیمی ایلام تنها به دنبال تداوم تولید نبود، بلکه با رویکردی مبتنی بر بهینهسازی فرآیند، تغییر سبد محصولات، بومیسازی تجهیزات راهبردی و ایفای نقش فعال در مسئولیت اجتماعی، مسیر تازهای از ارزشآفرینی را دنبال کرد؛ مسیری که آثار آن هم در صورتهای مالی و هم در مناسبات منطقهای و زیستمحیطی قابل مشاهده بود و در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
در کنار پروژههای فنی و اقتصادی، پتروشیمی ایلام همواره حضوری پررنگ در حوزه مسئولیت اجتماعی داشته است. این مجتمع سال گذشته در مجموع بیش از ۶۰ میلیارد تومان در حوزه مسئولیت اجتماعی هزینه کرده که بسیار فراتر از بودجه مصوب بوده است.
یوسف شریفی مدیرعامل پتروشیمی ایلام همواره بر پیشبرد برنامههای توسعهای و اقدامات صورتگرفته در راستای افزایش بهرهوری و پایداری تأکید داشته و بر اهمیت تعامل صنعت با نهادهای امدادی استان ایلام تأکید کرده که نمونه آن امضای تفاهمنامه همکاری با هلال احمر استان ایلام بود. امید است که این روند در سال جاری نیز تداوم یابد و بتواند موجبات بازسازی هرچه سریعتر صنعت پتروشیمی را فراهم کند.
مرتضی بلوکی
کارشناس رسانه